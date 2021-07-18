NASA предсказала скачок числа наводнений из-за нестабильной Луны

Учёные из NASA пришли к выводу, что уже со следующего десятилетия наводнения в США станут происходить в 3-4 раза чаще. Это приведёт к серьёзному экономическому ущербу – под ударом окажется большая часть береговой линии США. А виноваты в этом рост мирового океана и Луна. Об этом пишет "Хайтек+".

В исследовании учёных NASA говорится, что новые наводнения не будут равномерно распределены по календарю. Скорее всего, все они произойдут в течение всего пары месяцев. Там, где сейчас ежемесячно случается два или три крупных приливных наводнения, будет десять или больше.

Виной тому несколько факторов. Во-первых, это ползущий вверх уровень мирового океана. Глобальное потепление нагревает атмосферу, ледники тают с рекордной скоростью, и вода попадает в океан. В итоге средний уровень мирового океана вырос на 21-24 см с 1880 года, при этом треть этого роста пришлась на последние 25 лет. К 2100 году море может подняться на 0,3-2,5 метра по сравнению с тем, что было в 2000-м.

Во-вторых, своё влияние на это природное явление оказывает Луна. Её действие на приливы от года к году не равномерно. В орбите планеты имеется колебание, которое слегка меняет её положение относительно Земли с циклом в 18,6 года. Одну половину этого цикла Луна сдерживает приливы на Земле, другую – усиливает их.

Следующий усиливающий цикл начнётся в середине 2030-х. Тогда уровень мирового океана поднимается достаточно высоко, чтобы сделать приливные наводнения, не опасные прежде, довольно неприятным и даже разрушительным явлением. Проблема из региональной превратится в национальную, затронув большую часть береговой линии США. И лучше начать готовиться к этому уже сегодня, советуют авторы исследования.

Напомним, что сильные ливни стали причиной мощного наводнения, которое накрыло ряд стран Европы: Германию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Но основной удар стихии пришёлся на западную часть Германии – земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Власти округа Арвайлер сообщили, что не имеют информации о местонахождении около 1,3 тысячи человек.