Такой день. Авария с тремя погибшими и создание алтайского штаба по газификации

В аварии на трассе Барнаул – Бийск погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка. Пострадали пятеро, из них трое детей: мальчики 2 и 12 лет, а также 14-летняя девочка. Алтайская прокуратура взяла на контроль проверку по факту смертельного ДТП.

Круизный двухэтажный поезд впервые проедет по территории Алтайского края в рамках тура. В Славгород поезд прибудет 26 июля в 13 часов. Путешественникам анонсировали встречу с гидами на перроне, организованный проход в автобусы и трансфер на озеро Большое Яровое, где они смогут насладиться одним из популярнейших мест отдыха в Алтайском крае.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о создании регионального штаба по газификации. Согласно положению о новой структуре, основная её задача – выработка предложений по улучшению механизма подключения к природному газу жителей населённых пунктов, в которых имеются газовые сети.

Пожарный автомобиль стал участником ДТП в Бийске на улице Ленина. По словам очевидцев, спецтехника проезжала на красный сигнал светофора с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом, а внедорожник двигался на зелёный свет.

Барнаульский парк "Лесная сказка" украсил необычный контейнер для сбора пластиковых крышечек. Он выполнен в форме сердечка. Жителей краевой столицы призывают выбрасывать крышечки именно в него. После сбора отходы направят на переработку.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Алтайском крае обратилось к краевым властям с призывом проанализировать состав водителей в муниципалитетах, прежде чем массово закупать для них новые автобусы. Общественники не исключают, что в небольших сёлах, куда поступит часть новой техники, водителей соответствующей квалификации может не оказаться.

С начала 2021 года в Алтайском крае произошло 119 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. При этом 38 человек погибли и 159 получили травмы, из них 10 несовершеннолетних.