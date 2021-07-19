19 июля в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы

В понедельник, 19 июля, в Алтайском крае прогнозируется жаркая, но пасмурная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Местами ожидаются дожди и грозы, а также ветер, при порывах – до 14 м/с. Температура воздуха днём, согласно данным метеорологов, составит от +23°C до +28°C.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +23°C до +25°C. Преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 8 м/с.