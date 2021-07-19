Врачи назвали необычный признак сахарного диабета

Ощущения покалывания, жжения, слабости и боли в ступнях или кистях могут свидетельствовать о высоком уровне сахара в крови или диабете второго типа, сообщает "МедикФорум".

Хронически высокий сахар способствует нарушению нормального кровообращения, из-за чего страдает нервная система и в особенности нервы, расположенные на периферийных участках – например, в ступнях или кистях.

Врачи Клиники Майо отметили, что в результате подобного повреждения нервов могут возникать определённые ощущения. Людям они могут казаться "необычными", поскольку такие ощущения возникают без какого-либо внешнего воздействия.

Однако они объясняются диабетический невропатией – плохим состоянием нервов из-за нарушенного кровообращения.

"Некоторые признаки невропатии включают жжение, покалывание, слабость, боль в ногах, которые часто доставляют человеку дискомфорт в повседневной жизни или ощущаются во время сна", – констатировали медики.

Они подчеркнули, что появление подобных симптомов должно стать поводом для обращения к врачу и проверки крови на содержание сахара.

Ранее член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк заявил, что здоровое питание может предотвратить инфаркт, инсульт и диабет.