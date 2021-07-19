Хэмильтон попал в аварию, но всё равно выиграл этап "Формулы-1"

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем очередного этапа "Формулы-1" в Сильверстоуне.

Хэмильтон опередил ближайшего преследователя Шарля Леклера на Ferrari на 3,8 секунды. Третьим стал другой пилот Mercedes Валттери Боттас с отставанием на 11,1 секунды.

Гонка начиналась для Хэмильтона не очень удачно. Он столкнулся с пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном. Болид последнего откинуло в стену, из-за чего он не смог продолжить соревнования.

Хэмильтону дали 10 секунд штрафа, но даже несмотря на это, он сумел победить в гран-при Великобритании.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин завершил гонку на 17-м месте.