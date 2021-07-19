В Сибири нашли тело младенца в мусорном баке

Тело новорождённой девочки нашли в мусорном баке в Ачинске Красноярского края 18 июля. Об этом сообщают в пресс-службе ГСУ СКР по региону.

"В мусорном баке, расположенном около многоквартирных жилых домов № 11 и 12 в шестом микрорайоне города Ачинска, обнаружено тело новорожденного ребёнка женского пола с признаками промерзания", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также разыскивают мать младенца. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти новорождённой.

Ранее жители Барнаула нашли в кустах обгоревшие останки младенца. Вскоре подозреваемую задержали. Женщина рассказала, что у неё случился выкидыш и она, не зная, что делать, отнесла тело за детсад и подожгла. Правдивость её слов проверят судмедэксперты.