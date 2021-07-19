В Сибири нашли тело младенца в мусорном баке

Тело новорождённой девочки нашли в мусорном баке в Ачинске Красноярского края 18 июля. Об этом сообщают в пресс-службе ГСУ СКР по региону.
"В мусорном баке, расположенном около многоквартирных жилых домов № 11 и 12 в шестом микрорайоне города Ачинска, обнаружено тело новорожденного ребёнка женского пола с признаками промерзания", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также разыскивают мать младенца. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти новорождённой.
Ранее жители Барнаула нашли в кустах обгоревшие останки младенца. Вскоре подозреваемую задержали. Женщина рассказала, что у неё случился выкидыш и она, не зная, что делать, отнесла тело за детсад и подожгла. Правдивость её слов проверят судмедэксперты.
Комментарии
А вы РПЦ власти больше дайте, аборты запретите. Ещё и не то начнётся.
заголовок.. в Сибири...
ну еще напишите на Скифской платформе континента
19.07.2021 09:37
АБОРИГЕН
Дед-вещун?
19.07.2021 09:37
АБОРИГЕН
Т.е. верующий человек не сделает аборт, но заморозит ребенка? Ты дурак?
19.07.2021 09:44
- гость -
Tabula rasa?
19.07.2021 09:53
- гость -
Рассказать как "вопрос решался" в РИ, где все вроде как были православными, идиот? Или сам?