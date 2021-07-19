Стали известны подробности серьёзного пожара под Бийском

Двухэтажные сараи сгорели в бийском посёлке Сорокино в воскресенье, 18 июля, сообщает "Бийский рабочий".

По информации издания, надворные постройки построили ещё во времена Советского Союза – в 80-х годах. В них хранили краску, бензин и другие горючие материалы.

Рядом с эпицентром пожара расположены жилые пятиэтажкти и магазин "Аникс". Пожарные не допустили распространения огня на другие строения. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Напомним, местным жителям удалось спасти автомобили, которые были припаркованы рядом с горящими сараями. Их выталкивали вручную.