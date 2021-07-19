Стали известны подробности серьёзного пожара под Бийском

Двухэтажные сараи сгорели в бийском посёлке Сорокино в воскресенье, 18 июля, сообщает "Бийский рабочий".
По информации издания, надворные постройки построили ещё во времена Советского Союза – в 80-х годах. В них хранили краску, бензин и другие горючие материалы.
Рядом с эпицентром пожара расположены жилые пятиэтажкти и магазин "Аникс". Пожарные не допустили распространения огня на другие строения. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Напомним, местным жителям удалось спасти автомобили, которые были припаркованы рядом с горящими сараями. Их выталкивали вручную.
Комментарии
Вот люди! Восхищаюсь! В Перестройку выстроили во дворе сараи
Я вам больше скажу.
Двор на три дома - относительно новострои.
Допуска в подвалы нет, никаких кладовок там не организовано.
Так вот, с год назад на общедомовое собрание выносился вопрос о постройке тех самых сараек во дворе.
Можете восхищаться.
19.07.2021 11:02
Z
Тяга к сараестроению неискоренима
Если в доме нет кладовки, то сарай - выход. Теперь всё на балконе хранят.