Красота, грация, драйв. Как прошел фестиваль Орловского рысака в Барнауле

Самых резвых и самых красивых скакунов Сибири выбрали в Барнауле. В минувшие выходные в столице Алтайского края прошел Всероссийский фестиваль орловского рысака "Сибирь-2021". Грацию и резвость перед зрителями и судьями демонстрировали 88 лошадей. И это рекордное количество участников, говорят эксперты. В прежние годы на соревнованиях выступали не более 50 лошадей. На фестивале побывала корреспондент amic.ru Мария Лаврищева и узнала, почему этот фестиваль оказался интереснее и "богаче" прошлогодних.

Красота, грация, драйв

Каких-то 100-150 лет назад конные скачки были самым модным событием сезона: полные трибуны зрителей, азарт, ставки, горячие скакуны. Сейчас на трибунах в основном настоящие ценители скачек, конники и судьи. Как это ни печально, эти соревнования перестали быть массовыми. Но не стали менее зрелищными.

В Барнауле фестиваль посвящен орловскому рысаку не случайно. Это знаменитая русская порода коней, мощных, грациозных и резвых. Именно про скакунов этой породы когда-то писал Гоголь свое знаменитое — "птица-тройка". При этом рысаки прекрасно приспособлены к суровым сибирским условиям и очень дружелюбны. Еще одна очень важная черта, которая издавна отличает этих лошадей: при работе с ними нельзя использовать хлыст. Важно, чтобы она сама захотела бежать резво.

Разминающаяся перед скачками лошадь похожа на легкоатлета – все мышцы напряжены, глаза горят, гордый изгиб шеи подчеркивает уверенность в победе. Наездники всячески подбадривают любимцев, улыбаются и очень чутко отслеживают поведение лошади: перед скачкой ее нужно "разогреть", но при этом не переборщить, иначе скакун может "загнаться" и показать плохой результат.

Самое главное в скачках – рывок на заезде. Стартуют конники быстро. Скакуны с каждым шагом ускоряют темп. К финишу приходят на максимальной скорости. Комментатор громко объявляет, кто из лошадей лидирует. Без него определить победителей трудно: резвых скакунов много и многие из них на наш взгляд в буквальном смысле пришли к финишу ноздря в ноздрю.

Кстати, участвовать в соревнованиях могут лошади с четырехлетнего возраста, рассказывает Андрей Глазырин, директор барнаульского ипподрома.

"Лучшее время показывают лошади в более старшем возрасте. Это рысаки 4, 5, 6 лет", — объясняет он. Ну а наслаждаться выигрышами можно до девятилетнего возраста скакуна. Это предел: тогда у лошади уже нет возможности показать более резвую скорость.

Самый большой приз в Сибири

Фестиваль орловского рысака проходит в Алтайском крае ежегодно в два этапа, рассказывает Андрей Глазырин. На первом определяется самая резвая лошадь (самая быстрая, пришедшая к финишу с наилучшей скоростью), на втором – самая экстерьерная или самая красивая лошадь в Сибирском федеральном округе. Иногда обе награды забирает один скакун, а иногда у каждой номинации свой победитель. В прошлом году оба приза взял скакун по кличке Иван Калита. В этом сезоне он также главный фаворит.

В этом году заезды проходят намного интереснее, отмечает судья соренований Галина Калинкина, заведующая отделом селекции во всероссийском научно-исследовательском институте коневодства (ВНИИК), главный регистратор госплемкниги лошадей орловской породы.

"Проходят они очень интересно: они состоят из ценнейших, "класснейших" лошадей. Составлен заезд не просто для формального наполнения, а для своего рода наслаждения. Смотришь заезд и не знаешь до последнего, кто победит! Сложно определить, потому что класс лошадей ровный", — говорит судья.

Также она отмечает возросшую конкуренцию среди участников соревнований: "Хотелось бы отметить особую выводку. Если в прошлом году мы посмотрели на приз самой красивой, экстерьерной лошади 40-50 голов, то в этом 88: даже в этом виде соревнований была огромная конкуренция, ведь лошадей огромное количество."

Выросло не только число участников. Денежный приз за победу тоже стал больше: поспособствовало правительство Алтайского края и краевое министерство сельского хозяйства, говорит Андрей Глазырин: "В главных призах у нас призовые суммы для победителей первых мест составляют более 100 тыс. руб. Это очень хороший приз! И самое большое вознаграждение в Сибирском федеральном округе".

И такая поддержка, как и сами фестивали очень важны, отмечает судья Галина Калинкина. "Такое мероприятие должно иметь здесь постоянную прописку, нужна его поддержка. Важно это для конников Сибири и других регионов. Здесь выступают орловские рысаки, рожденные и в Сибири, и в других регионах. Это хорошо, потому что здесь оказывается замечательный племенной материал, который в дальнейшем будет участвовать в воспроизводстве".

О призах на фестивале "Сибирь-2021"

Соревновательные заезды на фестивале проходят в четырех призовых категориях – приз Барса, Пиона, Ковбоя, Улова. Каждый из них назван в честь знаменитых породистых лошадей.

Самым престижным считается приз Барса. Именно Барс был родоначальником породы орловского рысака. По-другому его еще называют призом "орловского Дебри". Ценз для участия в забеге на этот приз: породистость лошади, возраст – 4 года. Победители в этом призе на фестивале "Сибирь-2021" получают 200 тыс. руб.

Приз Пиона разыгрывается среди Орловских рысаков старшего возраста. Скакун Пион считается резвейшим (спец. термин, означает "самый быстрый в забеге") и класснейшим рысаком всех времен. За свою карьеру он выступил 81 раз и был 61 раз победителем. На фестивале "Сибирь-2021" в Барнауле победителям в этом призе вручают премию 250 тыс. руб.

Ковбой – один из внуков Пиона. Этот жеребец напомнил о большом потенциале орловской породы, показав высокие результаты на соревнованиях. Победители в этом призе на фестивале "Сибирь-2021" получают 150 тыс. руб.

Приз Улова разыгрывают с 1967 года. Скакун поставил несколько рекордов в скорости, и взял 31 победу. Выступал на соревнованиях до 10 лет. Победители в этом призе на фестивале "Сибирь-2021" получают 50 тыс. руб.

Денежные призы распределяются между призовыми местами с первого по пятое. За первое место - 50% от призового фонда. Оставшуюся сумму распределяют между остальными, пропорционально их местам.

Кстати, если резвейшего скакуна выбрать довольно просто: кто пришел первым к финишу без нарушений правил, тот и победитель, то самую красивую лошадь определить очень трудно. И тут порой многое зависит от субъективных предпочтений судей, признается Галина Калинкина. Он объясняет: "Естественно, они все (лошади на фестивале) соответствуют породе. Просто одна более легкая, мелкая, но нарядная. А в другой лошади может не быть много нарядности, зато много капитальности, прочности. Тут уж кому какая больше "приглянулась".

Немного о ставках

Кстати, на конных скачках разрешено делать ставки. Самая простая ставка "ординар" – указываете одного-трех рысаков, которые по вашему мнению будут фаворитами. "Пара" – нужно указать двух лошадей, которые придут первыми. Почти высший пилотаж – "тройка" – требуется указать трех первых скакунов в забеге. Для самых продвинутых любителей скачек есть "тройной экспресс" и "четверной экспресс" – здесь нужно угадать не просто призеров заезда, но и их последовательность, что нередко просто воля случая или удачливости.

Так и произошло во время фестиваля. Несомненные фавориты во втором забеге на приз Ковбоя были сняты по решению жюри после отсмотра видеозаписи: оказалось, что на финишной прямой они побежали рысцой, а это запрещено правилами. В итоге победителем стал совершенно другой скакун.

Мы тоже попытались сделать ставку. Но потерпели технический нокаут: сначала не нашлось сдачи с 2 тыс. рублей (расчет по карте не принимают), потом на месте не оказалось принимающих ставки. Впрочем, горевали мы не долго: наша лошадь проиграла. А мы сэкономили деньги.

Кто победил

Победителем в призе Пиона для лошадей старшего возраста орловской рысистой породы, дист. 1600 м. стал скакун Иван Калита, наездник – А. Неверов. Второе место занял Жанрист с наездником А. Захаровым, третье – Босфор с наездником Н. Черновым.

Победителем в призе Ковбоя для лошадей 3 лет орловской рысистой породы, дист. 1600 м. стал скакун Лепет, наездник – Д. Ильиных. Второе место занял Партнер с наездником В. Шевченко, третье – Фанат и наездник К. Егонян.

Победителем в призе Барса для лошадей 4 лет орловской рысистой породы, дист. 1600 м. стал скакун Ценный приз, наездник – Э. Таксанов. Второе место занял Эфиоп с наездником А. Бабичевым, третье – Пуговка и наездник Н. Степанов

Победителем в призе Улова для лошадей 2 лет орловской рысистой породы, дист. 1600 м. стал скакун Провинциалка ВС, наездник – С. Ганжа. Второе место занял Бэмби и наездник Д. Иродов, третье – Аренский и наездник А. Неверов.

Автор текста: Мария Лаврищева