"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя

Госкорпорация "Ростех" показала первое видео принципиально нового истребителя. Его презентация состоится 20 июля в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском.

На кадрах потенциальные заказчики по всему миру получают сообщения о скором прибытии новинки. В связи с этим они спешно собираются на взлётной полосе в ожидании демонстрации возможностей истребителя.

Помимо этого, в трейлере показаны контуры самолёта анфас, а также раскрыт однодвигательный тип конструкции и разработчик – компания "Сухой".

ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли отмечает, что новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.