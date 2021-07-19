"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя

Госкорпорация "Ростех" показала первое видео принципиально нового истребителя. Его презентация состоится 20 июля в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском.
На кадрах потенциальные заказчики по всему миру получают сообщения о скором прибытии новинки. В связи с этим они спешно собираются на взлётной полосе в ожидании демонстрации возможностей истребителя.
Помимо этого, в трейлере показаны контуры самолёта анфас, а также раскрыт однодвигательный тип конструкции и разработчик – компания "Сухой".
ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли отмечает, что новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.
Комментарии
Вся электронная начинка собрана в Китае?
19.07.2021 10:48
Z
Даже технологически развитые страны не могут себе позволить целиком замкнутый цикл. Какие вопросы могут быть в этом случае к неофеодальной, клептократической РФ?
19.07.2021 10:53
АБОРИГЕН
19.07.2021 10:48
Z
Даже технологически развитые страны не могут себе позволить целиком замкнутый цикл. Какие вопросы могут быть в этом случае к неофеодальной, клептократической РФ?
Говорят, что все люди являются носителями интеллекта! Но некоторые, бессимптомно. Всезнающий наш.
Истребитель истребляет российские пенсии.
19.07.2021 11:54
- гость -
Истребитель истребляет российские пенсии.
Пенсионер? На булку хлеба не хватает, последние копейки считаете?
19.07.2021 12:05
- гость -
у него газики в пузике
Как в стране, где капитализм разрушил науку, промышленность, возможно создать новый военный самолёт? Это даже апологет буржуев абориген отметил.
Возможно чертежи этого самолёта ещё с советских времён под сукном лежали...
19.07.2021 12:23
- гость -
Как в стране, где капитализм разрушил науку, промышленность, возможно создать новый военный самолёт? Это даже апологет буржуев абориген отметил.
Возможно чертежи этого самолёта ещё с советских времён под сукном лежали...
Нет, марсиане тарелку разбили, наши разобрали, скопировали))
Что то народ совсем оскотинился, что не тема там Аборигена "полоскают". Это что традиция такая? Или кто то таким образом самоутверждается?
19.07.2021 12:31
- гость -
Просто Абориген уже всех достал, он стал как всем известный персонаж Артем-Рукаку-Дзюбиньо)
19.07.2021 12:23
- гость -
В этой стране науку и промышленность разрушил не капитализм. Как капитализм разрушил науку в США, Германии, Франции, Японии или Южной Кореи? Правильно, никак. Наоборот.
Эта страна идёт тем путём по которому её ведёт власть этой страны с молчаливого согласия большинства. Примите уже ответственность на себя, за свою страну.
Реклама хорошая. Надеюсь и самолёт тоже.
Квартирка Чемезова за 5 млрд окупится?
19.07.2021 12:43
Павсекакий
Переживаешь за него? Так у него и поинтересуйся, ты видимо в близких с ним отношениях, иначе с чего бы тебе интересоваться.
19.07.2021 12:42
АБОРИГЕН
Как я люблю, когда либерда говорит "в этой стране": сразу очевидно отношение. Да, это, видимо, не твоя страна.
А в нашей стране науку и промышленность разрушил именно мировой капитализм, который стал причиной развала СССР, и либеральные воры-компрадоры, которые растащили самые лакомые куски того комплекса, что был построен при СССР.
Запад создал условия для воровства, а местные либерашки превратили свою страну в колониальный придаток Запада.
Одномоментно возникли "знатные" ударники кап.труда типа Березовского и Ходорковского, Гусинского и Смоленского, Абрамовича и Чубайса.
Они как обогатились? Они хоть день в своей жизни работали?
А в названных странах-метрополиях капитализм и не должен был ничего разрушать, они живут за счет колоний, таких как был бывший СССР. Что то не слышно про промышленность Прибалтики или Болгарии. Ни одна вновь обращенная в капитализм страна не поднялась.
12:42
Выходит в России науку, промышленность не капитализм разрушил, а Ленин бомбу заложил. Абориген, вы повторяете Путина. А что же вы не привели в пример такие капиталистические страны, как Мексика или Гаити, Гондурас? Весь список этих передовых стран приводить не будем, комментарий ограничен количеством знаков...
13:02, Забыл подписаться, Вечерний М? Могут не заплатить
Примите уже ответственность на себя, за свою страну
АБОРИГЕН, поделитесь, как Вы приняли ответственность за свою страну (правда возникает вопрос, что является вашей страной) и что вы делаете для этого? Может вы в правительстве работаете или депутатом, или буржуем каким, или сидя на диване комменты строчите? Хотелось бы понять ваш призыв, может Вы на революцию нас подбивает? Итак, ваш личный пример ответственности и что нам делать?
К сожалению, у нас такая большая территория, с таким большим количеством ресурсов, что без истребителей, российское государство быстро истребят вместе с российскими пенсиями. А будут ли тут платить китайские, японские или какие-нибудь польские пенсии, никто не знает
Как я люблю, когда либерда говорит "в этой стране": сразу очевидно отношение. Да, это, видимо, не твоя страна
Опять аборигена заподозрили, что с Украины пишет?
Один из критериев новости, он не нравится либерде. Например, повышение пенсионного возраста не нравится всем. Ну кроме едросов, да и то они вынуждены говорить, что все в порядке, а сами не все так думают. Но есть новости, которые не нравятся только либерде
А что, СУ-57 уже устарел, неуспев наладить его производство? А сколько было пафоса, как его хвалили и что, теперь о нем забыть?
После СССР везде капец, но это достижение мегасуперпупер для капитализма. Лучше при капитализме не будет
без истребителей, российское государство быстро истребят вместе с российскими пенсиями
Вы забыли, что у нас есть многотысячные войска новых танков Армата. Они нас и спасут.
19.07.2021 13:02
- гость -
Россия никогда вам, любителям коммуняк, сталинистам и имперцам не принадлежала. Вы её уже просрали. А просрали вы её потому что рассуждали, рассуждаете и будете рассуждать как одноклеточные идиоты. Шансов на успех у вас нет абсолютно никакого. Просто смирись с этим. Каждый раз когда вы будете получать власть, вы будете спускать страну в унитаз. Потому что вы недееспособны.
19.07.2021 13:42
гость
Один из критериев дурачка-идиота, это то что он не видит причинно-следственных связей. Они не видят связей между вот этим бряцаньем и тем что у них украли пенсию. По этому их можно водить на верёвочке по кругу сколько угодно, они всё равно ничего не поймут. И к сожалению таких вот с биполярочкой очень много.
19.07.2021 14:09
АБОРИГЕН
Биполярочка как раз у вас.
Что-то в 90-е, когда ничем не бряцали, жизнь простых людей была на порядок хуже,чем сегодня, зарплату годами не видели, инфляция в сотни процентов, наркомания и алкоголизм, медицины ноль, бандитизм и уголовщина.
Тут причинно-следственную связь не увидел, Кондраша?
14:09
Нас спасут буржуи и социальная несправедливость.
Вся электронная начинка собрана в Китае?
Для бытовых нужд. Военного или космического исполнения для нас её просто нет.
Вы забыли, что у нас есть многотысячные войска новых танков Армата. Они нас и спасут
Смысл поста, что маленькая страна может позволить не тратиться на содержание армии. Во-первых, она мало кому нужна, а во вторых, ее существование обеспечивают другие страны, ее кураторы. Маленькая страна может позволить себе быть колонией, да ее никто об этом и не спрашивает. Россия или будет содержать армию или из нее получится много маленьких независимых стран. В каждой будет своя пенсия. В Московской европейской республике возможно как в Польше, в Алтайской китайской республике наверное, как у китайских уйгуров. Армий не будет, с одной стороны защиту обеспечит Китай и с другой НАТО
19.07.2021 14:22
- гость -
Как это не бряцали? а бросок на Приштину? А Буш обгаженный ковбой мы тебя замочим изменив магнитное поле Земли, а русские будут мыть сапоги в Индийском океане. Совсем память короткая
Мы им налоги платим. а они нам мультики снимают)))
Молодцы, посмотрим, оценим новую технику. А каклы и прочая г.... пусть ноют и лают, это как в басне про Моську.