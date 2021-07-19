Главный синоптик России предупредил о 40-градусной жаре

Температура на юге европейской части России, по предварительным прогнозам, в ближайшие дни будет очень высокой. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, первая половина недели будет особенно жаркой. Это существенно увеличит риск возникновения лесных пожаров и может негативно сказаться на здоровье людей.

"В Тамбовской, Липецкой областях 19 июля до 35 градусов. В Южном федеральном округе очень жарко. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы на семь градусов. В Крыму нормы совершенно другие, там 35-38 градусов, – уточнил метеоролог. – В Краснодарском крае – 39-40… В Калмыкии – 42-44 градуса, в Астраханской области 40-42 градуса, в Ростовской области 40-41".

Ранее Роман Вильфанд заявил, что из-за низкого количества выпавших осадков в некоторых регионах России возможна засуха. В число субъектов, где существуют подобные риски, вошли Омская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский край.