В Горном Алтае за сутки выявили 30 случаев COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 30 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у девяти жителей Усть-Коксинского района, у семи жителей Майминского района, у пяти жителей Горно-Алтайска, у трёх жителей Усть-Канского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Улаганского района и у двух жителей Шебалинского района.

За весь период в регионе выявили 18 835 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 512 пациентов, в том числе 19 – за последние сутки.

Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировали. Всего в Горном Алтае скончались 293 человека с подтверждённым коронавирусом.