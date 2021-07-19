Оснащение виртуального концертного зала завершают в Алейске

Фото: Минкульт Алтайского края

В Алейске завершается создание виртуального концертного зала на площадке детской школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

На приобретение специального оборудования из федерального бюджета выделили миллион рублей. Сейчас его уже устанавливают, ведутся пусконаладочные работы. Планируется, что первых зрителей зал примет уже 1 октября.

Директор местной школы искусств Любовь Аниканова подчеркнула, что новое оборудование даёт воспитанникам учреждения уникальную возможность услышать классические произведения в исполнении лучших музыкантов.

"Благодаря оборудованному в детской школе искусств залу, жители города в возрасте от 6 лет и старше станут причастными к самым значимым событиям музыкальной жизни и культуры страны и мира наравне со слушателями Московского филармонического зала, – отметила Аниканова. – И, конечно, реализация проекта позволит привлечь к мероприятиям на базе школы искусств новых слушателей, увеличить контингент потенциальных обучающихся".

Напомним, в рамках нацпроекта "Культура" в 2021 году Алтайский край получит 148 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства предусмотрены на ремонт в трёх Домах культуры, трёх детских школах искусств, открытие трёх виртуальных концертных залов и модельной библиотеки.

Первый виртуальный концертный зал в Алтайском крае открыли 1 октября 2020 года в Рубцовске, а 22 октября его аналог появился в Яровом. В Славгороде такое заведение запустили в июне. В этом году также создадут виртуальный концертный зал на базе филиала Алтайского государственного музыкального колледжа в Бийске.