Новосибирца осудили за убийство, совершённое 28 лет назад в АГИК

Жителя Новосибирска признали виновным в убийстве сотрудницы вневедомственной охраны Алтайского государственного института культуры, совершённого 28 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Инцидент произошёл июньским вечером 1993 года. Сторож заметила в здании учебного корпуса пьяного студента и попросила его покинуть заведение, пригрозив, что о его поведении сообщит руководству. В ответ на это молодой человек достал имеющийся при себе нож и молоток и нанёс ими не менее 30 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм 61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение было установлено", — говорится в сообщении.

В итоге суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ст. 102 УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга" и приговорил его к девяти года колонии строгого режима.