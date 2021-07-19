Новосибирца осудили за убийство, совершённое 28 лет назад в АГИК

Жителя Новосибирска признали виновным в убийстве сотрудницы вневедомственной охраны Алтайского государственного института культуры, совершённого 28 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
Инцидент произошёл июньским вечером 1993 года. Сторож заметила в здании учебного корпуса пьяного студента и попросила его покинуть заведение, пригрозив, что о его поведении сообщит руководству. В ответ на это молодой человек достал имеющийся при себе нож и молоток и нанёс ими не менее 30 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм 61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
"В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение было установлено", — говорится в сообщении.
В итоге суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ст. 102 УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга" и приговорил его к девяти года колонии строгого режима.
Комментарии
9 лет за убийство, у нас суды все гуманней и гуманней. Может это связано с хорошей зарплатой судей?
Щас, пред выборами, массово УДОшники по амнистии выйдут... чтобы через пару месяцев снова отбыть...
19.07.2021 13:23
гость
Ну это-же не на митинг выйти против опг пыни с дружбанами
А как родственники убитого на 9 лет убийце смотрят? Дети убитого? Как прокуратура на это смотрит, судейская коллегия и другие уполномоченные органы и общественные организации?
Скорее уже внуки и правнуки.
19.07.2021 13:23
гость
9 лет строгача, это не норвежская тюрьма
А сколько тогда с Фургалу дадут?