Авиарейсы из Барнаула, Новосибирска и Томска задержали из-за тумана

Сразу в трёх сибирских городах на несколько часов нарушилось авиасообщение из-за утреннего тумана. Так, пришлось отложить четыре рейса из Барнаула и один – в столицу Алтайского края.

Как сообщает РБК, аналогичная ситуация наблюдалась в Новосибирске. Там перенесли рейсы 5277, 5265 и 5267. Их вылет запланирован на 21:00, 23:00 и 05:00 соответственно.

Приземление нескольких самолётов в Томск также отложили, сообщают "Вести Томск". Рейсы из Санкт-Петербурга, Симферополя и Сургута из-за погодных условий перенаправили в Кемерово. Кроме того, пришлось задержать отправление нескольких самолётов.

Напомним, 14 июля рейс S7-2602 Барнаул – Москва задержали на 10 часов. До этого отправление откладывали ещё несколько раз. Причину срыва графика не назвали, однако ранее один из барнаульцев случайно услышал, что требуется замена некоей небольшой детали системы кондиционирования.