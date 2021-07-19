Хоккеисты "Динамо-Алтай" отправились на предсезонные сборы

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" отправились на первый предсезонный сбор. До 1 августа игроки будут тренироваться в селе Бочкари Целинного района.

Занятия планируют проводить на свежем воздухе и в тренажёрном зале. Затем команда вернётся в Барнаул и приступит к ледовым тренировкам, сообщают в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, в сезоне 2020/21 ХК "Динамо-Алтай" стал полуфиналистом Кубка Федерации и завоевал бронзовые медали первенства ВХЛ. В это межсезонье новым главным тренером алтайского клуба стал Владислав Хромых, а состав команды пополнил лучший бомбардир прошлого первенства ВХЛ Николай Патрушев, который переехал в Барнаул из ХК "Чебоксары".