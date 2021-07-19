Ещё один участок дороги отсыпали в Барнауле

В Барнауле продолжается отсыпка дорог в частном секторе. На проблемные участки завозят инертный материал, сообщает пресс-служба мэрии.

"По просьбе жителей микрорайона Локомотивного на ул. Пригородную завезли 20 тонн асфальтового скола. При поддержке представителей депутатского корпуса отсыпали участок от пр. Коммунаров до дома № 1 по ул. Пригородной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание при отсыпке дорог уделяют тем улицам, жители которых обращались к властям. Техника для работ предоставлена МБУ "Автодорстрой", отметили в горадминистрации.

Ранее дорожники отсыпали улицы асфальтовым сколом в пригороде Ленинского района Барнаула. 60 тонн инертного материала завезли для ремонта проблемных участков улиц Мира, Барнаульская, Школьная в селе Гоньба.