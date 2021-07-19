Суд закрыл дело о банкротстве ОЭЗ "Бирюзовая Катунь"

Арбитражный суд Алтайского края рассмотрел заявление с требованием признать АО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" банкротом и закрыл дело. Компанию банкротом не признали. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным агентства, признать "Бирюзовую Катунь" банкротом требовал алтайский предприниматель Андрей Манохин, который является совладельцем одной из компаний-резидентов "Бирюзовой Катуни" – туркомплекса "Красный камень".
Поводом для этого стали "взаимные финансовые обязательства по вступившим в законную силу решениям суда" между ОЭЗ и бизнесменом.
Ранее начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых признал, что ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" продолжает испытывать финансовые трудности. Причём данное обстоятельство не связано с экономическими последствиями пандемии и вынужденным простоем.
Комментарии
Жадность губит все.
Посмотрите, что делает Грефыч на Манжерке и поймите, что пора что-то делать с курортом, иначе его ждет забвение. Пока одна дорога кучу км и озеро
На прошлых выходных прошлись по этой зоне. К сожалению нет там ничего привлекательного для длительного пребывания. Развитие остановилось лет 10 назад. Туалеты вообще жесть, особенно в районе палаточного лагеря, прям максимально жестко)