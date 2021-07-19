Суд закрыл дело о банкротстве ОЭЗ "Бирюзовая Катунь"

Арбитражный суд Алтайского края рассмотрел заявление с требованием признать АО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" банкротом и закрыл дело. Компанию банкротом не признали. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, признать "Бирюзовую Катунь" банкротом требовал алтайский предприниматель Андрей Манохин, который является совладельцем одной из компаний-резидентов "Бирюзовой Катуни" – туркомплекса "Красный камень".

Поводом для этого стали "взаимные финансовые обязательства по вступившим в законную силу решениям суда" между ОЭЗ и бизнесменом.

Ранее начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых признал, что ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" продолжает испытывать финансовые трудности. Причём данное обстоятельство не связано с экономическими последствиями пандемии и вынужденным простоем.