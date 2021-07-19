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Время для себя. Как лидеры молодёжных движений Алтайского края предлагают бороться с COVID

, ИА "Амител"
Молодые люди разработали проекты, направленные на популяризацию мер по борьбе с коронавирусом

Фото: Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития региона

Развенчать мифы о коронавирусе и вакцинации от него решили лидеры молодёжных объединений Алтайского края. По инициативе молодёжи состоялась встреча по теме "Ковид-19: позиция молодёжи". Участники обсудили и разработали проекты, направленные на популяризацию мер по борьбе с коронавирусом.

Кто участвовал?
В работе сессии приняли участие лидеры Алтайского центра развития добровольчества, регионального отделения "Российских студенческих отрядов", Молодёжного правительства и Молодёжного парламента края. Были представители краевого отделения "Российского союза сельской молодёжи", Совета работающей молодёжи Алтайского края, Лиги студентов АГУ, а также волонтёры-медики и волонтёры Победы.

"Маски – это стильно"

Практически каждый из участников встречи отмечал, что коронавирус многое изменил в мире. И сейчас чрезвычайно важно соблюдать элементарные меры безопасности: обрабатывать руки, соблюдать дистанцию и, конечно, носить маски. Кстати, никакого отторжения ношения средств индивидуальной защиты у молодых не вызывает. Наоборот, маска вполне может стать модным и стильным аксессуаром, отметили спикеры. Именно в таком ключе её следует продвигать в массы. А для этого участники встречи придумали разные способы.

"Ребята проработали механизмы, направленные на реализацию важной задачи: маска в сознании молодёжи должна быть не "навязанным" средством защиты, а частью ежедневного ухода за своим здоровьем и атрибутом стиля. Активисты предложили конкурс дизайна, фотоконкурс, создание конструкторов масок, мастер-классы на фуд-кортах, мультики, ролики и многое другое", – рассказала заместитель начальника управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона Ирина Рыбина.

Tik-Tok против толпы

Массовые скопления людей вызывают массовое же заболевание COVID-19, а потому важно донести до населения необходимость соблюдать ограничения и избегать толпы. "Месяц ограничений даёт годы жизни, настало время для себя любимого", – отметили лидеры молодёжных объединений.

Убедить в этом подростков поможет Tik-Tok, решили участники встречи: ведь все модные тенденции молодёжь сейчас отслеживает именно там. Совместно с экспертами от Минздрава предполагается создание видеороликов для молодёжи, разработка билбордов и мультфильмов по теме борьбы с COVID-19.

А вот более старшему поколению требуется другой подход. Они ориентируются на лидеров общественного мнения. Сейчас авторы идеи создают чек-лист, который поможет им работать в этом направлении.

Только правдивая аналитика

Самую большую дискуссию вызвала тема вакцинации и доверия к ней. Акцент всех выступлений сводился к запросу на честность. Спикеры отметили, что люди ждут от чиновников правды по поводу ситуации с коронавирусом и развёрнутых ответов на вопросы о вакцинации. Поэтому работу в этом направлении решили выстраивать по тезисам: "нам важна правдивая аналитика и статистика", "а можно чётко и один раз".

К этой работе решено привлечь экспертов регионального Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и ЦУРа. Совместно с ними планируется преобразовать сложную статистику и информацию о вакцинации на понятный и простой язык для молодёжи.

"Сейчас недостаточно правдивой информации о возможностях вакцинации и её последствиях, отмечается слабое понимание молодёжью всей степени проблемы из-за огромного количества фейковых новостей. Наше поколение уделяет большое внимание своему здоровью, тщательно проверяет любые факты из открытых источников, именно поэтому большая часть разработанных на встрече мер направлена на улучшение качества информирования", – отметил Савва Шипилов, амбассадор Национальной лиги студенческих клубов и проекта "Твой ход" в Алтайском крае.

Сам он выступает за вакцинацию, говорит, что это поможет вернуться к нормальной жизни: "Чем больше вакцинированных, тем больше у нас становится возможностей: разрешат массовые мероприятия, нормальный график обучения в университетах, частые поездки".

Что дальше

Новые вызовы жизни объединили лидеров молодёжных организаций края на конструктивную работу внутри региона. В управлении молодёжной политики отмечают, что обсуждение оказалось очень результативным, а потому такие мероприятия станут регулярными. Сейчас по итогам первой встречи инициативная группа разрабатывает дорожную карту решений по каждому из направлений и подбирает команду.

"Мы открыты для совместной работы и ждём в креативные группы молодых дизайнеров, блогеров, операторов, фотографов и общественников. Пишите в директ "Алтай молодой". Будем однозначно расширять линейку таких встреч в рамках дорожной карты проекта", – отметила Ирина Рыбина.

Важность такой деятельности отметил и руководитель Алтайского ресурсного центра добровольчества Никита Федюнин:

"Очень важно, что активная молодёжь Алтайского края включается в разработку проектных инициатив, направленных на донесение этой позиции через диалог и разъяснительную работу с жителями региона: молодёжью были предложены инициативы, которые, уверен, могут оказать влияние на сознательность граждан".

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.07.2021 15:10
Гость

Тик ток... мда...

19.07.2021 15:21
- гость -

Эту страну не победить. Пока ношение масок и социальная дистанция будут восприниматься как покушение на права человека, ни-че-го не поможет. Если явно больной человек элементарно не может оградить себя от здоровых (хотя бы надеть маску и не жаться к другим людям) и проявить тем самым уважение, то о чем говорить.

19.07.2021 15:46
- гость -

актив = пассив

19.07.2021 15:59
ПЕТР

На заре перестройки в газете "Пионерская правда" была рублика - ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДИРЕКТОРОМ...

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