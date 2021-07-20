Черный список МФО: Центробанк назвал компании с признаками нелегальной деятельности

Центральный банк РФ опубликовал список мошеннических финансовых компаний. В "блэк-лист" попали организации с признаками "финансовой пирамиды", нелегального кредитора и нелегального брокера, сообщается на сайте ЦБ .

Как распознать мошенников?

Любой участник рынка микрофинансовых услуг должен иметь лицензию Банка России или быть включённым в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведёт деятельность нелегально, а заёмщики могут быть обмануты.

Например, нелегальные брокеры могут обманом привлекать средства граждан будто бы для инвестирования в ценные бумаги и валюту. Однако, получив деньги, такие "специалисты", как правило, просто исчезают. Ещё одна распространённая схема обмана – финансовые пирамиды, которые призывают вносить деньги под видом инвестиций и осуществляют выплаты за счёт новых участников.

Распознать, что перед вами недобросовестная компания, несложно, если соблюдать простые правила. Перед обращением обязательно проверьте, есть ли у организации лицензия Банка России или включена ли она в реестр ЦБ РФ. Эта информация находится в открытом доступе.

Может ли микрозаём быть выгодным?

Когда вы убедились, что перед вами добросовестная компания, осталось выбрать МФО с наиболее выгодными условиями. Здесь существует несколько критериев оценки:

Отсутствие скрытых комиссий и платных услуг. Обратите внимание, не включили ли в договор SMS-уведомление или платную подписку. Возможность досрочного погашения. Наличие специальных условий, например, снижение процентной ставки для постоянных клиентов. Оформление займа на длительный срок с минимальной переплатой.

Если МФО может предложить эти условия, её продукты действительно выгодны для клиента. Особое внимание стоит обратить на четвёртый пункт – оформление долгосрочных займов.

Например, автовладельцы могут воспользоваться займом под залог ПТС от компании, входящей в реестр ЦБ РФ – финансовой группы "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Одобрение по такому займу составляет практически 100%, а получить на руки можно до 500 тысяч рублей наличными.

Ещё один важный плюс – оформляя заём под залог ПТС, машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете пользоваться своим автомобилем, как и раньше, единственное ограничение – не сможете его продать до снятия обременения.

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить ещё больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8 800 302-83-63.

Офис финансовой группы "Содействие":

Адрес: Барнаул, ул. Гоголя, 66

Тел. 8 800 302-83-63 (звонок бесплатный);

График работы: пн-пт – с 09:00 до 20:00; сб-вс – с 10:00 до 18:00;

Сайт

" ВКонтакте "

Facebook

"Одноклассники"

Instagram

Twitter

ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма: от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на июль 2021 года.