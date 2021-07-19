Заместителя главврача алтайской больницы обвинили в крупной взятке

Следователи завершили расследование уголовного дела против заместителя главврача одной из краевых больниц, которого обвиняют в крупной взятке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"По предварительным данным следствия, в 2018-2021 годах обвиняемый частями получил от предпринимателя взятку на общую сумму 255 тысяч рублей, – уточнили в ведомстве. – Денежные средства предназначались для совершения в пользу бизнесмена действий по принятию юридически значимых решений о выборе в качестве контрагента на оказание услуг по уборке снега именно его фирмы в обход законных процедур".

Медицинский работник признал вину в содеянном. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передали в суд.

На имущество заместителя главного врача медучреждения наложили арест на сумму свыше 4,6 млн рублей.

По данным "Политсибру", речь идёт о заместителе главврача Алтайского краевого наркодиспансера по хозяйственной части Сергее Лазареве.