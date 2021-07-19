В Минсельхозе не ожидают существенного подорожания хлеба

Минсельхоз России не ожидает существенного повышения цен на хлеб, рост стоимости продукции сопоставим с уровнем инфляции. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в ведомстве.

"Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции", — говорится в сообщении.

Там добавили, что существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем не ожидается, что обусловлено снижением стоимости сырья и мерами господдержки производителей хлеба и муки. В министерстве также напомнили, что пекари получают субсидии от государства для стабилизации цен. По данным на 16 июля, было освоено 47,6% средств.

"Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства по неповышению цен. Мера поддержки предоставляется до 31 декабря 2021 года", – отметили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что с августа производители хлеба намерены поднять цены на продукцию на 7-12% из-за роста стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, всё сырье в стране подорожало в несколько раз, а сам хлеб – всего на рубль.