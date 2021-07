Сразу два музыкальных фестиваля в Алтайском крае перенесли на 2022 год

Сразу два музыкальных фестиваля на "Бирюзовой Катуни" отменили из-за антиковидных ограничений. Их проведут только в следующем году, сообщается в Instagram-аккаунте туркластера.

С 23 по 25 июля на площадке должен был пройти фестиваль бардовской песни, а 31 июля – Because of the Beatles.

"Оба этих мероприятия перенесены на 2022 год. Надеемся, что через год мы всё же сможем насладиться талантом музыкантов на каждом из этих фестивалей", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о новых ограничениях в регионе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. На заседании оперштаба решили временно запретить массовые и зрелищно-развлекательные мероприятия, в которые попали и дискотеки в ночных клубах. Незадолго до этого, 22 июня, Томенко подписал указ о запрете массовых мероприятий в регионе, в которых участвуют более тысячи человек.