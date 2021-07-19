СМИ: пропавшую курятину с "Алтайского бройлера" вывозят КамАЗами

В Бийске продолжают ликвидировать последствия пожара на "Алтайском бройлере". Как сообщает "Бийский рабочий", с места происшествия КамАЗами вывозят пропавшее мясо птицы, хранившееся в холодильниках, на которые обрушилась кровля.
По данным издания, мясо везут в Зональный район на земли "Алтайского бройлера". Отходы должны сгружать в специально подготовленные траншеи, в которых постоянно поддерживается горение.
"Пропавшую курятину вывозят целыми тоннами на КамАЗах. До этого пытались складировать тухлое мясо в тоннары, но грузить в них оказалось неудобно, – пишет издание. – А вот КамАЗы-совки подошли больше. Их застилают полиэтилетом, заливают по бортам монтажной пеной – и на перевозку".
Работы планируют завершить до конца недели. Между тем бийчане продолжают жаловаться на запах тухлятины со стороны промзоны и подозревают, что виной тому именно происшествие на "Алтайском бройлере".
Представители компании в беседе с бийскими журналистами заявили, что вонь рядом с промзоной никакого отношения к предприятию не имеет.
Напомним, крупный пожар на "Алтайском бройлере" случился 3 июля в Бийске. Площадь возгорания достигала 2,8 тысячи квадратных метров.
В МЧС отмечали, что усугублению ситуации тогда способствовало позднее сообщение о возгорании: к моменту прибытия первого подразделения кровля горела открытым огнём. В тушении участвовали 49 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 14 единиц техники (в том числе девять автоцистерн и две автолестницы).
После пожара "Алтайский бройлер" временно приостановил работу.
Комментарии
что значит подозревают.. именно она и воняет
хотя может там где есть свалка с другими трупами
А должно было окорочками-гриль пахнуть?
Т.е. произошло происшествие все 17 дней назад. и как всегда ничего во время не сделано.
Ждем ее в шаурме, да ?
Подскажите где куриное филе теперь покупать?
кур нет в магазинах, только старые запасы, а там протухло все
странно это
Что странного? Что после пожара мясо протухло? Или оно должно было сохраниться в замороженном виде в +30?