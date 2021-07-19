СМИ: пропавшую курятину с "Алтайского бройлера" вывозят КамАЗами

В Бийске продолжают ликвидировать последствия пожара на "Алтайском бройлере". Как сообщает "Бийский рабочий", с места происшествия КамАЗами вывозят пропавшее мясо птицы, хранившееся в холодильниках, на которые обрушилась кровля.

По данным издания, мясо везут в Зональный район на земли "Алтайского бройлера". Отходы должны сгружать в специально подготовленные траншеи, в которых постоянно поддерживается горение.

"Пропавшую курятину вывозят целыми тоннами на КамАЗах. До этого пытались складировать тухлое мясо в тоннары, но грузить в них оказалось неудобно, – пишет издание. – А вот КамАЗы-совки подошли больше. Их застилают полиэтилетом, заливают по бортам монтажной пеной – и на перевозку".

Работы планируют завершить до конца недели. Между тем бийчане продолжают жаловаться на запах тухлятины со стороны промзоны и подозревают, что виной тому именно происшествие на "Алтайском бройлере".

Представители компании в беседе с бийскими журналистами заявили, что вонь рядом с промзоной никакого отношения к предприятию не имеет.

Напомним, крупный пожар на "Алтайском бройлере" случился 3 июля в Бийске. Площадь возгорания достигала 2,8 тысячи квадратных метров.

В МЧС отмечали, что усугублению ситуации тогда способствовало позднее сообщение о возгорании: к моменту прибытия первого подразделения кровля горела открытым огнём. В тушении участвовали 49 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 14 единиц техники (в том числе девять автоцистерн и две автолестницы).

После пожара "Алтайский бройлер" временно приостановил работу.