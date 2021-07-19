В алтайском Минсельхозе ожидают, что в регионе будет нормальная обеспеченность кормами

В Алтайском крае продолжается кормозаготовительная кампания. Ожидается, что после недавно прошедших дождей будет достигнута нормальная обеспеченность кормами, заявил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

"В данный момент заготовлено 5,5 центнера кормовых единиц на условную голову скота. В физическом выражении в запасе сельхозтоваропроизводителей сейчас имеется 115 тысяч тонн сена и 379 тысяч тонн сенажа. С учётом того, что хозяйства в летний период дополнительно посеяли площади с кормовыми, прошли практически повсеместные осадки, ожидается, что будет достигнута нормальная обеспеченность кормами", – отметил Чеботаев на оперативном совещании в правительстве региона 19 июля.

Он добавил, что в ряде территорий уже стартовала уборка озимых масличных культур – их скосили с площади порядка 2,5 тысячи гектаров, из которых 600 гектаров уже обмолочено.

Помимо этого, фермеры продолжают обрабатывать посевы против сорняков, вредителей и болезней, подчеркнул министр.