Озеро с уточками в Барнауле загрязнили покрышками и другим мусором

Фото: региональное отделение ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта добиваются очистки безымянного озера рядом с парком "Юбилейный" в Барнауле, на котором летом обитают ондатры и уточки, а зимой дети и взрослые катаются на коньках. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

По словам общественников, в воде и на берегу легко можно натолкнуться на автомобильные покрышки, кресла, доски и другой мусор.

Прокуратура в ответ на обращение вынесла главе города представление с требованием ликвидировать несанкционированное размещение отходов.

Также активисты обратились в Минприроды региона. В ведомстве подтвердили, что на территории запрещено размещать свалки, так как она входит в охранную зону объектов электросетевого хозяйства. Ведомство направило материалы в мэрию Барнаула и энергетикам, чтобы они добровольно ликвидировали мусорные завалы до 15 сентября.

"На сегодняшний день некоторые шаги по ликвидации свалки предприняли городские власти. Администрация Ленинского района при участии студенческого экологического отряда 6 июля организовала здесь сбор и вывоз бытовых отходов, – заявил модератор тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексей Грибков. – Но в воде по-прежнему плавает крупногабаритный мусор. Понятно, что возможностей волонтёров для очистки озера недостаточно. Поэтому мы призываем администрацию города и энергетиков приложить максимум усилий для того, чтобы привести в порядок этот уголок природы целиком".

Он также призвал местных жителей не мусорить на прилегающей к их домам территории.