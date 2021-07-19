СМИ: канцтовары перед школьным сезоном подорожают на 10-30%

Канцтовары в рознице могут подорожать к началу грядущего учебного сезона, пишут "Ведомости" со ссылкой на участников рынка.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, рост цен на эти товары может составить от 10 до 30%. Уже сейчас в закупке у производителей сильнее всего подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования и папки с файлами, отмечает издание.

Рост цен связан с удорожанием основного сырья – полимерных материалов и целлюлозы. Повлияла на это пандемия, на фоне которой выросло производство медицинских масок, пластиковой посуды и упаковки, создаваемых из этого же сырья.