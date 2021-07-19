СМИ: канцтовары перед школьным сезоном подорожают на 10-30%

Канцтовары в рознице могут подорожать к началу грядущего учебного сезона, пишут "Ведомости" со ссылкой на участников рынка.
По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, рост цен на эти товары может составить от 10 до 30%. Уже сейчас в закупке у производителей сильнее всего подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования и папки с файлами, отмечает издание.
Рост цен связан с удорожанием основного сырья – полимерных материалов и целлюлозы. Повлияла на это пандемия, на фоне которой выросло производство медицинских масок, пластиковой посуды и упаковки, создаваемых из этого же сырья.
Комментарии
думается это связано с выплатами по 10 тыщь
далее будет новость о подорожании формы, рюкзаков, обуви и пр....
"Рост цен связан с удорожанием основного сырья — полимерных материалов и целлюлозы"
Вы это серьезно?! Нефть кончилась в РФ из которой делают полимеры, или леса уже все сгорели?
Рост цен связан с предстоящими выплатами 10 000 руб на школьников!
Рост цен связан с ничем не обеспеченной эмиссией триллионов долларов и евро. Из-за этого во всем мире ускоряется инфляция.
США печатают бумажки, и скупают реальные товары по всему миру.
И пофиг на цены, еще напечатают.
И даже на печать не тратятся, почти все через компы и банковские, виртуально.
Но товары, заводы и пароходы по всему миру скупают настоящие.
Ну оно понятно:пластмасса-то с целлюлозой подорожали из-за пандемии,будь она неладна...