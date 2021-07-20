До +29 градусов, дожди и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 20 июля

Тёплая погода с небольшими осадками прогнозируется в Алтайском крае во вторник, 20 июля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю утром местами будет туман. Дневная температура составит от +24 до +29 градусов. По югу и востоку местами небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +25…+27 градусов. Преимущественно без осадков. Утром, как и в целом по региону, местами возможен туман. Скорость северо-восточного ветра – до 7 м/с.