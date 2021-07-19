24,6 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 24 633 – до 5 982 766. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+4007 человек за сутки), Московской области (+2504) и Санкт-Петербурге (+1938). В Алтайском крае выявили ещё 266 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 359 995 человек, в том числе 18 764 – за последние сутки.

Скончались ещё 719 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 149 138 летальных случаев.