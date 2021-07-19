Часть лабораторий Бийского планетария откроют к 1 сентября

Часть лабораторий Бийского планетария откроют для посещения к 1 сентября. Сейчас кабинеты почти готовы к приёму гостей – в них уже работают электрики.

Как сообщает "Бийский рабочий", впереди второй этап реконструкции технического центра. Первые два этажа планетария после ремонта сохранят свою функцию, а вот планы на третий пока не раскрывают – горожанам обещают сюрприз.

Сейчас в кабинетах полностью заменено оборудование, ожидается поступление раскладных кресел, а проекторы планетария уже прошли испытание. Всего на переоснащение выделили 35 млн рублей, причём сам ремонт здания оценивается в 21 млн. Как отметила директор молодёжного центра "Родина" Ирина Тискович, аналогов новой технике не будет во всем Западно-Сибирском федеральном округе.

На второй этап ремонта потребуется ещё 15 млн. Как отметил мэр Бийска Александр Студеникин, оба этапа завершатся в текущем году. При этом после ремонта в здании сохранят фрески, которые стали визитной карточкой планетария. На время ремонта их укрыли от строительной пыли.