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Часть лабораторий Бийского планетария откроют к 1 сентября

, ИА "Амител"
Первые два этажа здания после ремонта сохранят свою функцию, а вот на третьем горожан ждёт сюрприз
Фото: 'Бийский рабочий'

Фото: "Бийский рабочий"

Часть лабораторий Бийского планетария откроют для посещения к 1 сентября. Сейчас кабинеты почти готовы к приёму гостей – в них уже работают электрики.

Как сообщает "Бийский рабочий", впереди второй этап реконструкции технического центра. Первые два этажа планетария после ремонта сохранят свою функцию, а вот планы на третий пока не раскрывают – горожанам обещают сюрприз.

Сейчас в кабинетах полностью заменено оборудование, ожидается поступление раскладных кресел, а проекторы планетария уже прошли испытание. Всего на переоснащение выделили 35 млн рублей, причём сам ремонт здания оценивается в 21 млн. Как отметила директор молодёжного центра "Родина" Ирина Тискович, аналогов новой технике не будет во всем Западно-Сибирском федеральном округе.

На второй этап ремонта потребуется ещё 15 млн. Как отметил мэр Бийска Александр Студеникин, оба этапа завершатся в текущем году. При этом после ремонта в здании сохранят фрески, которые стали визитной карточкой планетария. На время ремонта их укрыли от строительной пыли.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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