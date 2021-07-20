Врач рассказала, кому нельзя есть зелёные яблоки

Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, при каких заболеваниях противопоказаны зелёные яблоки. Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, такие яблоки нельзя есть людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения. В таком случае лучше предпочитать сладкие сорта яблок, протирать их или запекать.

При гастрите или язвенной болезни лучше не есть более одного зелёного яблока в день. При этом употреблять этот фрукт стоит не на голодный желудок, а через час после полноценного приёма пищи.

Здоровому же человеку лучше съедать не больше двух зелёных яблок в день, чтобы не навредить слизистой и в качестве "побочки" не усилить аппетит. Помимо этого, после таких яблок следует полоскать рот водой для защиты эмали, советует специалист.