Тренеры по бережливому производству будут обучать сотрудников алтайских предприятий

Инструкторов по бережливому производству успешно подготовили и сертифицировали эксперты Федерального и Регионального центров компетенций. Тренеров направили на предприятия "Бочкарёвский пивоваренный завод", "Производство силикатного кирпича", "Содружество", "Мартика" и комбинат "Русский хлеб". На этих объектах они будут обучать сотрудников методам повышения эффективности рабочих процессов.

"Основная задача тренеров по бережливому производству – обеспечить тиражирование знаний и повышение компетенций сотрудников. Важно, чтобы после ухода экспертов с предприятия результаты работы в компании повышались", – говорят представители Регионального центра компетенций в Алтайском крае.

Инструкторы будут проводить обучение сотрудников по шести программам: "Семь видов потерь", "Методика решения проблем", "5С на производстве", "Производственный анализ", "Картирование", "Реализация проекта по улучшению".

Напомним, что с 5 июля 2021 года в Алтайском крае стартовала вторая волна подготовки инструкторов по бережливому производству ООО "Новоеловская птицефабрика", ООО "Газпром газораспределение Барнаул", ООО "Алтайхолод".

Также отметим, что в апреле 2021 года сотрудники шести региональных предприятий – участников нацпроекта – ООО "Хлеб-4", ООО "Барнаульский завод РТИ", ООО "Завод механических прессов", ООО КЗ "Промкотлоснаб", ООО "Газпром газораспределение Барнаул" и ООО "Алтайхолод" – завершили подобную специализированную подготовку по методикам обучения инструментам бережливого производства при участии экспертов РЦК и ЧОУ ДПО "РЦ Вектор Роста".

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.