Суббота, 24 Июль, 04:49

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 86,85
21°


6078522 +23811
Обь
206см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Олимпиада в ТокиоКоронавирус на АлтаеТретья волна пандемии
Новости

Тренеры по бережливому производству будут обучать сотрудников алтайских предприятий

, ИА "Амител"
Подготовка инструкторов проходила в рамках нацпроекта "Производительность труда"
Фото: bi-school.ru

Фото: bi-school.ru

Инструкторов по бережливому производству успешно подготовили и сертифицировали эксперты Федерального и Регионального центров компетенций. Тренеров направили на предприятия "Бочкарёвский пивоваренный завод", "Производство силикатного кирпича", "Содружество", "Мартика" и комбинат "Русский хлеб". На этих объектах они будут обучать сотрудников методам повышения эффективности рабочих процессов.  

"Основная задача тренеров по бережливому производству – обеспечить тиражирование знаний и повышение компетенций сотрудников. Важно, чтобы после ухода экспертов с предприятия результаты работы в компании повышались", – говорят представители Регионального центра компетенций в Алтайском крае.

Инструкторы будут проводить обучение сотрудников по шести программам: "Семь видов потерь", "Методика решения проблем", "5С на производстве", "Производственный анализ", "Картирование", "Реализация проекта по улучшению".

Напомним, что с 5 июля 2021 года в Алтайском крае стартовала вторая волна подготовки инструкторов по бережливому производству ООО "Новоеловская птицефабрика", ООО "Газпром газораспределение Барнаул", ООО "Алтайхолод". 

Также отметим, что в апреле 2021 года сотрудники шести региональных предприятий – участников нацпроекта – ООО "Хлеб-4", ООО "Барнаульский завод РТИ", ООО "Завод механических прессов", ООО КЗ "Промкотлоснаб", ООО "Газпром газораспределение Барнаул" и ООО "Алтайхолод" – завершили подобную специализированную подготовку по методикам обучения инструментам бережливого производства при участии экспертов РЦК и ЧОУ ДПО "РЦ Вектор Роста".

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.07.2021 09:22
- гость -

Чья-то очень хорошая кормушка

22.07.2021 09:47
- гость -

У нас на работе сварщикам надоел бензиновый сварочный генератор по причине его старости, веса. И решили они что бы организация обновила оборудование на новое "убить" старый. И давай туда сыпать сахар, соль , перец...чего только они туда не сыпали. А он чих-пых пропердится и работает. Двигатель за марку не буду рекламировать оказался очень даже достойным. Так и не убили. Вопрос знатокам: Может они правы что хотят апгрейдить оборудование для оперативной и качественной будущей работы или они "не бережливые" преступные работники? Ведь начальство не спешит предоставить качественные аппараты (легкие, маневренные) пока в ходу старые.

22.07.2021 10:26
Лёха

Вопросы не имеют смысла, там же у вас на работе всё от двигателя зависит.

22.07.2021 11:36
- гость -

Бережливое производство - штука хорошая, если применять грамотно по всему предприятию, начиная от снабжения и заканчивая отгрузкой готовой продукции. Внедрять точечно на одном участке - бессмысленно

22.07.2021 12:17
- гость -

Люди, которые ни дня не работали на производстве пришли учить бережливому производству.

22.07.2021 15:17
- гость -

22.07.2021 12:17
- гость -
------------------
Полностью согласен!
Но у нас бережливое производство - это разрушенное производство(, коих было в БРН более 1000шт.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
01:04
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу 0
23:48
Такой день. Изменение герба Барнаула и введение обязательной вакцинации 0
23:21
Водитель иномарки сбил 10-летнюю велосипедистку в Алтайском крае 0
22:52
Первый канал объяснил, почему не показали шествие Украины на Олимпиаде 0
22:27
Соцсети: разборка из-за бизнеса закончилась стрельбой в Новоалтайске 0
21:59
Как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж 0
21:25
Путин анонсировал уникальные предложения Японии по Курилам 0
20:57
Девушка-водитель насмерть сбила пешехода в Барнауле 0
20:24
В ЦБ не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 июля 0
19:44
Алтайскому краю выделили более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета 0
19:28
Сборная России под нейтральным флагом прошла на открытии Олимпиады 1
18:58
Рейды по соблюдению противоковидных мер продолжаются в Барнауле 2
18:39
Суд выселил районную администрацию из аварийного здания в Горном Алтае 0
18:19
В Минспорте назвали главную цель сборной России на Олимпиаде в Токио 1
17:58
Центробанк в очередной раз резко повысил ключевую ставку 0
17:47
Управляющего ПФР в Челябинской области обвиняют во взятках на 26 миллионов рублей 0
17:35
Песков прокомментировал принадлежность Крыма на сайте Олимпиады 1
17:22
34 участка дорог заасфальтируют в частных секторах Барнаула 0
17:08
В России выросли продажи кнопочных телефонов 3
16:46
Алексей Смертин собирается бежать 90-километровый марафон 5
16:31
Зарплата жителей Алтайского края за пять месяцев выросла на 8,4% 11
16:13
На Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к укладке верхнего слоя асфальта 0
16:01
Ковидный апокалипсис. Попов рассказал о резком ухудшении ситуации с COVID-19 на Алтае 38
15:45
В России за сутки выявили 23 811 случаев COVID-19 0
15:32
Движение трамваев в центре Барнаула остановится на выходные 0
15:15
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию. Кому теперь придётся прививаться? 57
15:06
Томенко и Турчак посмотрели, как идёт догазификация алтайского села 3
14:53
Абитуриенты АлтГТУ могут заранее оценить шансы на зачисление 0
14:47
Алтайские власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей края 49
14:35
Местами до +35 и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
14:21
Серебряный конь исчезнет с герба Барнаула 38
14:10
СМИ: мошенники могут набрать кредитов через аккаунты россиян на "Госуслугах" 7
13:55
"Путин же обещал!" Почему на Алтае не могут получить кешбэк за детский отдых 9 тысяч семей 22
13:44
Две школьницы врезались в легковушку на мотоцикле в Горном Алтае 4
13:33
Названы самые богатые города и районы Алтайского края 0
13:21
"Вместе сало ели, самогонку пили": алтайский украинец высказался о статье Путина 23
13:10
В Роскачестве усомнились в безопасности женского нижнего белья некоторых брендов 10
12:55
Министр энергетики прокомментировал рост оптовых цен на бензин 3
12:43
Житель Славгорода разбил окна в квартире, чтобы украсть технику 0
12:30
Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей в 2022 году в России 6
12:18
Шукшинскую "Аллею славы" открыли в Барнауле 2
12:04
Финансист предрёк крах доллара как господствующей валюты 37
11:51
В Алтайском крае за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом 23
11:37
Где и когда посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр? 6
11:27
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на четыре дня 0
11:15
50 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:03
Жителей Алтая просят сообщать о местах нелегальной продажи сигарет 23
10:49
Власти России проработают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам 7
10:36
В АГМУ опровергли информацию о недопуске невакцинированных студентов к занятиям 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.