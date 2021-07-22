Тренеры по бережливому производству будут обучать сотрудников алтайских предприятий

Инструкторов по бережливому производству успешно подготовили и сертифицировали эксперты Федерального и Регионального центров компетенций. Тренеров направили на предприятия "Бочкарёвский пивоваренный завод", "Производство силикатного кирпича", "Содружество", "Мартика" и комбинат "Русский хлеб". На этих объектах они будут обучать сотрудников методам повышения эффективности рабочих процессов.
"Основная задача тренеров по бережливому производству – обеспечить тиражирование знаний и повышение компетенций сотрудников. Важно, чтобы после ухода экспертов с предприятия результаты работы в компании повышались", – говорят представители Регионального центра компетенций в Алтайском крае.
Инструкторы будут проводить обучение сотрудников по шести программам: "Семь видов потерь", "Методика решения проблем", "5С на производстве", "Производственный анализ", "Картирование", "Реализация проекта по улучшению".
Напомним, что с 5 июля 2021 года в Алтайском крае стартовала вторая волна подготовки инструкторов по бережливому производству ООО "Новоеловская птицефабрика", ООО "Газпром газораспределение Барнаул", ООО "Алтайхолод".
Также отметим, что в апреле 2021 года сотрудники шести региональных предприятий – участников нацпроекта – ООО "Хлеб-4", ООО "Барнаульский завод РТИ", ООО "Завод механических прессов", ООО КЗ "Промкотлоснаб", ООО "Газпром газораспределение Барнаул" и ООО "Алтайхолод" – завершили подобную специализированную подготовку по методикам обучения инструментам бережливого производства при участии экспертов РЦК и ЧОУ ДПО "РЦ Вектор Роста".
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
Комментарии
Чья-то очень хорошая кормушка
У нас на работе сварщикам надоел бензиновый сварочный генератор по причине его старости, веса. И решили они что бы организация обновила оборудование на новое "убить" старый. И давай туда сыпать сахар, соль , перец...чего только они туда не сыпали. А он чих-пых пропердится и работает. Двигатель за марку не буду рекламировать оказался очень даже достойным. Так и не убили. Вопрос знатокам: Может они правы что хотят апгрейдить оборудование для оперативной и качественной будущей работы или они "не бережливые" преступные работники? Ведь начальство не спешит предоставить качественные аппараты (легкие, маневренные) пока в ходу старые.
Вопросы не имеют смысла, там же у вас на работе всё от двигателя зависит.
Бережливое производство - штука хорошая, если применять грамотно по всему предприятию, начиная от снабжения и заканчивая отгрузкой готовой продукции. Внедрять точечно на одном участке - бессмысленно
Люди, которые ни дня не работали на производстве пришли учить бережливому производству.
22.07.2021 12:17
- гость -
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Полностью согласен!
Но у нас бережливое производство - это разрушенное производство(, коих было в БРН более 1000шт.