Удовольствие и здоровье дома: какие виды массажных кресел бывают и где их купить

Массажные кресла предназначены для проведения аппаратного типа массажа. Изобретённое японским инженером в середине 40-х годов двадцатого столетия массажное кресло постоянно совершенствуется. Сейчас это не просто кресло, на котором можно сидеть, оно стало технологичным и обладаем большим функционалом – от точечного массажа до комплексного.

Как это работает

Скрытые внутри конструкции сенсорные датчики помогают компьютеру определить оптимальные границы задаваемой программы. Подбирается не только порядок стимулирования, но и его частота и продолжительность. Во время процедуры осуществляется контроль за параметрами сердечной деятельности при производимых нагрузках.

Разновидности аппаратного массажа:

Роликовый способ. При помощи системы роликов, изготовленных из силиконового материала и движущихся по каретке, происходит эффект влияния на проблемные места. Основное назначение приходится на снятие спазмов и расслабление мышц.

Вибрация. Благодаря воздействию небольших моторчиков оказывается действие на определённые зоны. Обеспечивается профилактика и лечение целлюлита и органов тазовой области. В комбинации с прогреванием является способом предотвращения простатита.

Воздушно-компрессионный метод. Попеременно происходит надувание воздушных подушек, способствуя дренажному действию на организм. Позволяет сконцентрироваться на отдельных участках. Ликвидирует капиллярный застой и избавляет от ряда сердечно-сосудистых заболеваний.

Постукивание и разминание. Снимает мышечное напряжение и нормализует кровообращение. Улучшает снабжение внутренних тканей кислородом. Активизирует процесс обмена веществ и в целом помогает восстановить тонус.

Противопоказания аппаратного массажа

При всех положительных свойствах не стоит забывать о недостатках продукции. Существует группа диагнозов, ограничивающих безопасное применение. Обязательная консультация со специалистом перед использованием. Не стоит усаживаться в массажное кресло при следующих проблемах:

сильные боли и острые воспалительные процессы;

последствия тяжёлых травм позвоночника и остеохондрозы;

беременность и послеродовой период;

кардиологические заболевания, варикоз и наличие тромбов;

злокачественные образования;

некоторые дефекты опорно-двигательного аппарата.

Разработка и последующий запуск в производство осуществляется при участии экспертов. Для повышения качества продукта учитываются их замечания и предложения. Перед приходом к потребителю аппаратура проходит производственные и лабораторные испытания. По итогам выдаются сертификаты международного образца, свидетельствующие о надёжности и безопасности. Массажные кресла и не только эти товары представлены на hoolly.ru . Большой выбор для всей семьи.

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