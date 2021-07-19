Российский тренер рассказал о "средневековых" условиях жизни в Олимпийской деревне в Токио

Первый вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной Ильгар Мамедов описал условия жизни в Олимпийской деревне в Токио. По его словам, там настоящее "средневековье".

"Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко", – цитирует его заявление РИА Новости.

Тренер отметил, что на предыдущих играх, на которых он присутствовал, таких условий не было. Мамедов обратил внимание на то, что комнаты и санузлы слишком маленького размера, а стены сделаны из гипсокартона. Кроме того, розетки установлены в неподходящих для них местах, а к интернету невозможно подключиться.