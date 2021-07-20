ВДНХ, петуньи и город без пробок. Каким был Барнаул 40 лет назад

"Символом этого обского города мог бы стать элеватор" – такими словами начинается видео, снятое в Барнауле в конце 70-х. На кадрах можно увидеть Обь, старый мост, элеватор, проспект Ленина, театр драмы и работающую ВДНХ. Крупный промышленный город в центре бескрайних хлебных массивов – так краевая столица выглядела для страны. Ролик был размещён в группе historybarnaul в Instagram. Комментаторы отмечают душевность видеозаписи и испытывают грусть и тоску по прошедшим годам.