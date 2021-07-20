ВДНХ, петуньи и город без пробок. Каким был Барнаул 40 лет назад

"Символом этого обского города мог бы стать элеватор" – такими словами начинается видео, снятое в Барнауле в конце 70-х. На кадрах можно увидеть Обь, старый мост, элеватор, проспект Ленина, театр драмы и работающую ВДНХ. Крупный промышленный город в центре бескрайних хлебных массивов – так краевая столица выглядела для страны. Ролик был размещён в группе historybarnaul в Instagram. Комментаторы отмечают душевность видеозаписи и испытывают грусть и тоску по прошедшим годам.
Комментарии
эх....
мне в 78-м 2 года было...
Не только без пробок, но и без рекламы. И петунии буквально единичные, не то, что сейчас.
Очень хорошо помню то время!
Наш город вечно молодой.
В то время застраивался новыми домами, административными зданиями, кондитерская фабрика, Кардиоцентр и всего сейчас не перечесть.
И сейчас смотрим дома ,д/сады, дороги...
Расцветает Барнаул.
Уль - вода, а уж никак не пастбище