Рогозин возмутился зарплатам на предприятиях "Роскосмоса"

Роскосмос займется вопросом повышения зарплат на предприятиях ракетно-космической отрасли. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина на встрече с отрядом космонавтов, его "даже передернуло", когда он узнал о разнице в зарплате между российскими космонавтами и их иностранными коллегами.

Как сообщает РИА Новости, Рогозин обратил внимание на разницу между заработком рабочих и зарплатами в самой госкорпорации. По его словам, реорганизация привела к повышению уровня дохода в центральном аппарате.

"Но это неправильно, когда такая зарплата есть в центральном аппарате, а на предприятиях она сильно разнится. Либо она разнится между директорами и рабочими высоких квалификаций", – сказал Рогозин.

Напомним, что ранее стало известно об уровне зарплаты иностранных коллег. Астронавты NASA в среднем получают около 8-9 тысяч долларов, а астронавты Европейского космического агентства – 7-8 тысяч.

Позднее в госкорпорации сообщили об увеличении заработной платы покорителям космоса. Заработная плата кандидатов в космонавты после повышения составит около 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов – более 500 тысяч рублей.