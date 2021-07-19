Двух молодых барнаульцев обвиняют в ограблении четырех подростков

Следственный комитет предъявил обвинение 19-ти и 20-ти летним барнаульцам в разбойном нападении на подростков. По данным следствия, два молодых человека напали на группу 15-летних и отобрали у них деньги.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 15 июля 2021 года возле одного из торговых центров на Павловском тракте двое молодых людей угрожая ножом похитили у несовершеннолетних 5800 рублей. Всего от их действий пострадали четыре подростка.

По ходатайству следователя обвиняемых заключили под стражу. Следствие проводит сбор и закрепление улик, расследование уголовного дела продолжается.