Российские авиакомпании дадут скидку на перелеты для семей

В России предоставят скидки на перелеты для детей до 18 лет и сопровождающего их взрослого по 46 маршрутам. Максимальная цена в одну сторону на пассажира для таких перелетов составит 10 953 рубля.

Согласно документу, опубликованном на официальном сайте правительства России, это станет частью субсидирования авиакомпаний. В число маршрутов вошли:

рейсы во Владивосток из Красноярска, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска и Благовещенска;

рейсы в Казань из Екатеринбурга, Тюмени, Ростова, Красноярска, Воронежа, Калининграда;

рейсы в Нижний Новгород из Калининграда, Екатеринбурга, и Новосибирска;

рейсы в Калининград из Воронежа, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Омска, Самары, Ростова, Красноярска и Тюмени;

рейсы в Иркутск из Самары, Ростова, Уфы, Екатеринбурга, Красноярска, Калининграда и Владивостока;

рейсы в Воронеж из Мурманска, Красноярска, Новосибирска, Тюмени;

рейсы в Тюмень из Самары и Ростова;

рейсы из Екатеринбурга в Петрозаводск;

рейсы из Ханты-Мансийска в Уфу;

рейсы из Ростова в Екатеринбург;

рейсы в Ростова-на-Дону из Нижнего Новгорода и Мурманск.

Напомним, что ранее Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты. Теперь авиакомпании смогут отправлять туда прямые рейсы. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздерживаться от продажи туров.