Под Санкт-Петербургом нашли частную тюрьму с крематорием

В окрестностях Петербурга обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Сооружение находилось на территории заброшенного коттеджного посёлка в Ленинградской области.
Как сообщает 47news, подземная тюрьма состояла из подземных камер, закрываемых на замки, которые аналогичны установленным в СИЗО "Кресты". Внутри была оборудована система видеонаблюдения, имеется отдельный пункт охраны. Вход в подземную тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки.
Сооружение маскировалось под дачный дом. Территорию скрывал от глаз высокий забор, а на участке была баня с лазом, ведущим к печи. Как отмечают журналисты, владельцами тайной тюрьмы были бывший сотрудник ФСИН и некое частное лицо.
Комментарии
Опаньки. Как нашли.
Вопрос, а кто там сидел?
Был Корейский фильм культовый "Олдбой". Есть деньги сажаешь тебе неугодного в тюрьму чем не услуга?
А что за выдержки? А что год назад там СК работал? А что уже закапывать начали? Через 2 часа новые "новости" опубликованы будут?
"владельцами тайной тюрьмы были бывший сотрудник ФСИН и некое частное лицо", брали работу на дом!
гость
Вопрос, а кто там сидел?
Подозревают, что доноры органов.
Дожили:уже появляются на карте заброшенные коттеджные посёлки )
так это же концлагерь, называйте вещи своими именами.
А зачем в тюрьме держать людей, органы вроде бы в банках хранят, а не в живых людях. Или они в живых людях дольше сохраняются? Наверное сотрудник ФСИН как органы хранить не знал, а как людей хранить, знал хорошо