Под Санкт-Петербургом нашли частную тюрьму с крематорием

В окрестностях Петербурга обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Сооружение находилось на территории заброшенного коттеджного посёлка в Ленинградской области.

Как сообщает 47news, подземная тюрьма состояла из подземных камер, закрываемых на замки, которые аналогичны установленным в СИЗО "Кресты". Внутри была оборудована система видеонаблюдения, имеется отдельный пункт охраны. Вход в подземную тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки.

Сооружение маскировалось под дачный дом. Территорию скрывал от глаз высокий забор, а на участке была баня с лазом, ведущим к печи. Как отмечают журналисты, владельцами тайной тюрьмы были бывший сотрудник ФСИН и некое частное лицо.