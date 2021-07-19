Вице-премьер Голикова заявила о разработке проекта "Санитарный щит" в России

В России разработали проект "Санитарный щит" для предупреждения развития пандемий. Затраты на него составят порядка 30 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Во исполнение вашего поручения мы разработали проект "Санитарный щит". Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий", – цитирует РИА Новости чиновницу.
По её словам, он даст возможность за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них.
Ранее Роспотребнадзор запретил участникам грядущих выборов рукопожатия, а также употребление пищи и напитков на участках для голосования или при посещении иных избирательных мероприятий.
Комментарии
Заживем как в сказке.
Заживем как в сказке.
Ну не все сразу. Сначала те, кто попилит 30 млрд
А потом кто попилит 100 миллиардов на беспилотный транспорт, потом освоение Марса, Луны и вообще вселенной.
Зато в стране нет денег на пенсии.
Вот интересно.
В нашем ауле сколько стоит проезд в трамвае посчитали за 20млн.
А бумажку про этот щит за сколько нарисовали?
ахахахахаха
а QRкоды уже не защищают? сколько на них потратили?
кто этим занимался?))
20.07.2021 06:31
Пионер
а потом их обслуга)))
И когда они уже накушаются?
разработали проект "Санитарный щит"
Блин, у хохлов узнайте, там вообще практически никаких ограничительных мер, никакой вакцинации, в сутки заболевает в 125 раз меньше, чем в России У них 200 человек в сутки, у нас 25 тысяч, какой у них нахрен щит? Может бандеровский?
Санитарный щит в 30 лярдов.
а ранее при советах- дураках написали бы комплекс мер которые нужно предпринять, сумму бы врятли писали. Когда заботились о людях, писали о количестве спасенных жизней, опредпринятых действиях , а не предполагаемых суммах (идущих неизвестно на что)
тест система спасут жизни???
они покажут отличие безсимптомных от тяжелых?
Блин, у хохлов узнайте, там вообще практически никаких ограничительных мер, никакой вакцинации, в сутки заболевает в 125 раз меньше, чем в России У них 200 человек в сутки, у нас 25 тысяч, какой у них нахрен щит? Может бандеровский?
Бандеровский санитарный щит, это что-то новое в вирусологии
у хохлов узнайте, там вообще практически никаких ограничительных мер, никакой вакцинации, в сутки заболевает в 125 раз меньше, чем в России
вы не верите телевизору РФ, но верите хохловскому тв?
20.07.2021 11:10
гость
До тебя не доходит, что 200 - это не заболевших, а выявленных. Меньше тестов - меньше выявленных. Вон в Северной Корее вообще ни одного выявленного за всю пандемию!
вы не верите телевизору РФ, но верите хохловскому тв?
Причем здесь тв, это сайт ВОЗ, он на русском и английском одинаковый. Если хохлы в ВОЗ врут, но ВОЗ это устраивает, значит можно предположить, что врут все. Не могут же хохлы быть самыми умными в мире и только они догадались, что в ВОЗ можно наврать. Они тогда и про вакцинированных могли бы наврать, что у них не 4 %, а 44
20.07.2021 12:08
- гость -
Думаю ВОЗ не совсем идиоты и наверное установили какой то минимум тестов, чтобы брать информацию из страны. Из Северной Кореи, например, они вообще не берут информацию
Они тогда и про вакцинированных могли бы наврать, что у них не 4 %, а 44
это легко проверить. своей вакцины у них нет, а запад ответит честно сколько им отвалил ампул
Если предположить, что врут все, то и в этом случае не объясняется, почему у хохлов в десятки раз меньше заболевает, они что в десятки раз лучше врут?
Щит будет из мешков с арбидолом.