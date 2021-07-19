Вице-премьер Голикова заявила о разработке проекта "Санитарный щит" в России

В России разработали проект "Санитарный щит" для предупреждения развития пандемий. Затраты на него составят порядка 30 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Во исполнение вашего поручения мы разработали проект "Санитарный щит". Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий", – цитирует РИА Новости чиновницу.

По её словам, он даст возможность за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них.

Ранее Роспотребнадзор запретил участникам грядущих выборов рукопожатия, а также употребление пищи и напитков на участках для голосования или при посещении иных избирательных мероприятий.