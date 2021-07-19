Такой день. Расчёты пассажиропотоков в Барнауле и арест убийцы участкового

18,3 млн рублей за расчёты пассажиропотоков в Барнауле, арест подозреваемого в убийстве участкового и молния, ударившая в подростка в Бийском районе. Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 19 июля. Без коронавируса.
Власти Барнаула заплатят 18,3 млн рублей за расчёты пассажиропотоков
Мэрия Барнаула заключила многомиллионный контракт на выполнение научно-исследовательской работы, связанной с разработкой проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения города общественным транспортом и проведением инструментального обследования пассажирских потоков.
Победителем тендера стало ООО "Центр экономики инфраструктуры". Как следует из информации на сайте госзакупок, стоимость контракта составила 18 375 001 рубль.
Подозреваемого в убийстве участкового возле посёлка Гоньба заключили под стражу. У мужчины при обыске нашли одежду со следами крови и спички. Сам он не признаётся, что лишил жизни полицейского – по его словам, участковый отдал ему повестку и уехал.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, по данным следователей, 14 июля участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району Барнаула выехал на служебном авто в Гоньбу, чтобы вручить мужчине повестку о явке на следственные действия уголовного дела о фальсификации доказательств. Днём 15 июля тело полицейского с колотым ранением шеи нашли в сожжённом автомобиле недалеко от посёлка.
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но пока его вина не доказана, он подозреваемый в убийстве