Такой день. Расчёты пассажиропотоков в Барнауле и арест убийцы участкового

Подозреваемый в убийстве участкового под Барнаулом отрицает свою вину

Подозреваемого в убийстве участкового возле посёлка Гоньба заключили под стражу. У мужчины при обыске нашли одежду со следами крови и спички. Сам он не признаётся, что лишил жизни полицейского – по его словам, участковый отдал ему повестку и уехал.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, по данным следователей, 14 июля участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району Барнаула выехал на служебном авто в Гоньбу, чтобы вручить мужчине повестку о явке на следственные действия уголовного дела о фальсификации доказательств. Днём 15 июля тело полицейского с колотым ранением шеи нашли в сожжённом автомобиле недалеко от посёлка.