Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как пишет газета "Известия", ограничение продлили для обеспечения защиты здоровья населения.

Напомним, что 15 апреля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Танзании Россия ограничила авиасообщение с этой страной. После этого запрет несколько раз продлевали.

Кроме того, власти России попросили туроператоров не продавать туры в период после 1 июня до принятия решения правительством по поводу возобновления перелётов.