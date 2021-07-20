Российские послы предостерегли США от размещения ракет в Европе

Посольство России в США предостерегло американские власти от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. Дипломаты отметили, что такой шаг может дестабилизировать текущее состояние дел и повысит вероятность случайного конфликта.

"Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развёртывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полёта оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта", – цитирует ТАСС пресс-службу дипмиссии.

О возможном размещении ракет ранее заявил представитель Пентагона Джон Кирби.