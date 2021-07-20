Российские послы предостерегли США от размещения ракет в Европе

Посольство России в США предостерегло американские власти от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. Дипломаты отметили, что такой шаг может дестабилизировать текущее состояние дел и повысит вероятность случайного конфликта.
"Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развёртывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полёта оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта", – цитирует ТАСС пресс-службу дипмиссии.
О возможном размещении ракет ранее заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Комментарии
А вот как они начнут в европке новые ракеты размещать,так свои туда пульнём.
У наших старших выводок с кашолками и сбережения за бугром
Они в ответ палить точно не будут
В лучшем случае перекроют пару раз трассу у сибирского, и устроят манёвры, на зло дачникам
10:24
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Ну вряд ли на картах Генштаба особо помечены европейские банки,яхты и коттеджи )
гиперзвуковых ракет в Европе
Они наверное всего минут 5 летят, тут и правда придется бить первыми, иначе все закончится за 5 минут
гиперзвуковых ракет
А танки нужны наверное, чтобы потом по выжженной радиацией земле ездить. Ну если ответного удара не будет
Палить по нам не будут. Сами передохнем от пьянки, пьяных дебошей и авто.
Нечего нашим танка ползать по выжженной земле европы и пиндостана.У нас в стране своей земле навалом:Урал,Сибирь,Средний и Дальний восток.
Воронежу приготовиться!
Коммуняки в своё время тоже постоянно нагнетали да кукарекали, а навернулись от того что жрать просто не чего стало.
20.07.2021 10:32
- гость -
Ну вряд ли на картах Генштаба особо помечены европейские банки,яхты и коттеджи )
Тогда точно палить не станут, там везде понатыкано ихними кашолками и выводком
Абориген,а почему при и капитализме в России пиндосское кукареканье и нагнетание не прекратилось?
20.07.2021 11:54
- гость -
Потому что никакого капитализма по факту в России не возникло. Как и демократии.
То есть пиндосы размещают новые ракеты в европке в тех же целях,как и раньше: для защиты демократии и свободы?Не важно,что там в России:развитой социализм или неразвитой капитализм.А мысль что это только пустые слова-"свобода,демократия, права человека"-фиговые листочки прикрывающие истинные цели тебе не приходила в твою "развитую" голову?