Плановые профилактические работы пройдут на телеканалах в Алтайском крае 20 июля

20 июля в Барнауле на телеканалах пройдут плановые профилактические работы, сообщают в мэрии.

Они продлятся с 08:00 до 17:00 на телеканалах первого и второго мультиплексов, а также "Радио России" и "Маяк".

Кроме того, с 09:00 до 13:00 отключения коснутся передающих станций Бийска, Рубцовска, Камня-на-Оби, Заринска, сёл Мамонтово и Чарышского в Усть-Калманском районе, а также посёлка Степное Озеро, отмечают "Вести Алтай".

Местное вещание во время работ также будет отсутствовать.