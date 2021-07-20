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В ЕР назвали меры по снижению стоимости "борщевого" набора

, ИА "Амител"
Партия представила конкретные решения по стабилизации стоимости продуктов: главная цель – снижение цен на сезонные товары

Первые итоги реализации планов по снижению цен на продовольствие в "Единой России" намерены подвести уже через две недели. Это конкретные меры, у которых одна цель – уменьшение стоимости сезонных продуктов. В первую очередь речь идёт о входящих в так называемый "борщевой набор" овощах – капусте, луке, картофеле, моркови и свёкле, а также дополнительно об огурцах и помидорах. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании, посвящённом ситуации с ростом цен на продовольствие, сообщает сайт ER.ru.

"За эти выходные мы провели мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача – именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель", – подчеркнул он.

Для реализации мер по снижению цен и контроля за рынком продуктов создана рабочая группа. Её возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев (фракция "Единой России"). Аналогичные структуры до конца недели появятся в каждом регионе.

"В состав рабочих групп субъектов РФ должны войти представители региональных органов власти. Мы ставим этот вопрос на контроль в ежедневный режим, собираем информацию с мест", – подчеркнул Андрей Турчак.

Исправить сложившуюся ситуацию с ценами поможет комплекс первоочередных и долгосрочных мер. В числе инициатив, которые должны оперативно повлиять на ситуацию, – заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. Оправдывать нынешнее подорожание продовольствия экономическими причинами невозможно, считает вице-спикер Госдумы, руководитель рабочей группы "Единой России" Алексей Гордеев.

"Предлагаем правительству РФ рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную продукцию", – сказал он. И предложил наделить региональные власти правом контроля за исполнением этих соглашений на местах.

Серьёзное влияние на цены оказывает и отсутствие площадок для торговли овощами и фруктами непосредственно их производителями, без дополнительных наценок.

"Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для её реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года", – считает Алексей Гордеев.

Инициативы "Единой России" по ценообразованию в торговых сетях, увеличению объёмов продаж на рынках и ярмарках поддержали в кабмине. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, снижения цен на плодоовощную продукцию можно добиться двукратным увеличением количества ярмарок в регионах. И такие возможности в стране есть.

"В конце 2020 года правительство РФ подготовило соответствующее распоряжение. Сегодня 77 субъектов РФ откликнулись и свои "зеркальные" нормативные акты по организации ярмарочной торговли подготовили. Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга", – сказала она. И отметила, что представители правительства также будут активно участвовать в деятельности рабочей группы по контролю за ценами на продукты питания.

"Мы сегодня уже включились в работу, связанную с мониторингом цен. Рабочую группу возглавил Алексей Гордеев. Мною дано поручение Министерству сельского хозяйства и Министерству промышленности и торговли включиться в её работу и помочь субъектам РФ в наращивании мощностей ярмарочной торговли", – заключила Виктория Абрамченко.

По мнению председателя комитета АКЗС Алтайского края по аграрной политике и природопользованию Сергея Серова, снизить цены на плодоовощную продукцию – морковь, лук, картофель, свеклу и капусту и так далее – может способствовать изменение законодательства.

"В нашем регионе с преобладающим сельским населением достаточно распространено ведение личных подсобных хозяйств. Все овощи "борщевого набора" жители сельской местности выращивают сами, а излишки реализуют скупщикам. И если осенью прошлого года килограмм моркови у владельца ЛПХ покупался за 20-25 рублей, то в розничных сетях его стоимость возросла в 4-5 раз и достигает 120 рулей. В этой ситуации считаем, что торговая наценка товаров первой необходимости, к которым относится и "борщевой набор", должна регулироваться законом и не превышать 10%. Эту инициативу мы предложим для внесения в программу", – сообщил Сергей Серов.

Напомним, 19 июля на площадке "Единой России" прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нём были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый "борщевой набор". Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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