В Барнауле на выходных частично закроют проезд по проспекту Калинина и улице Профинтерна

В Барнауле на выходных частично закроют проезд по пр. Калинина и ул. Профинтерна, сообщили в пресс-центре мэрии.

Так, в связи с ремонтом теплосети с 21:00 23 июля до 24:00 25 июля закроют движение для автотранспорта по всей ширине проезжей части пр. Калинина в районе здания № 20 (в районе пл. Текстильщиков). Движение автобусов в этом время организуют по следующей схеме:

По маршрутам № 2, 37, 65, 70, 75: … пл. Октября – пр. Ленина – ул. Кулагина, далее по маршрутам. При движении в обратном направлении разворот на пр. Ленина в районе строения: пр. Ленина, 106;

… пл. Октября – пр. Ленина – ул. Кулагина, далее по маршрутам. При движении в обратном направлении разворот на пр. Ленина в районе строения: пр. Ленина, 106; По маршруту № 76: в прямом направлении … пр. Ленина – пл. Октября – ул. Кулагина; в обратном направлении … ул. Кулагина – пр. Ленина, далее по маршруту;

в прямом направлении … пр. Ленина – пл. Октября – ул. Кулагина; в обратном направлении … ул. Кулагина – пр. Ленина, далее по маршруту; По маршруту № 18: … пр. Калинина – ул. Кулагина – пр. Ленина – ул. Пионеров; в обратном направлении … ул. Цеховая – пр. Калинина – ул. Пионеров – пр. Ленина – ул. Кулагина – пр. Калинина, далее по маршруту.

Также с 22:00 23 июля до 06:00 26 июля из-за ремонта теплотрассы закроют проезд по чётной стороне пр. Калинина и нечётной стороне ул. Профинтерна в районе здания № 8 по пр. Калинина. В связи с этим 26 июля автобусы будут ездить следующим образом:

По маршрутам № 2, 23, 37, 65, 75, 77: … пр. Строителей – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Профинтерна – пр. Калинина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменения;

… пр. Строителей – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Профинтерна – пр. Калинина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменения; По маршрутам № 33р, 76, 109, 109оп: … пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Профинтерна – пр. Калинина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменения;

… пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Профинтерна – пр. Калинина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменения; По маршруту № 78: … пр. Строителей – ул. Советская – пр. Комсомольский, далее по маршруту, в обратном направлении без изменения.

Автомобилистов просят учитывать эти ограничения и заранее планировать пути объезда.