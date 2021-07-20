Вирусолог рассказал об опасности отказа от второй дозы вакцины

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, почему опасно отказываться от второй дозы вакцины. Слова специалиста передаёт радио Sputnik.

"Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом даёт более слабый иммунитет", – отметил специалист.

По его словам, те, кто получил только одну дозу вакцины, остаются уязвимы. Особенно страшен таким людям новый штамм "дельта".

Причина в том, что этот штамм не полностью нейтрализуется вакциной, которая делалась под уханьский тип вируса.

Для максимальной защиты специалист советует вакцинироваться по проверенной схеме.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать привитым от коронавируса пенсионерам пособия. Письмо с соответствующей просьбой политик направил главе Минтруда России Антону Котякову.