Депутат призвал добиться скорейшего снижения цен на овощи

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что снижения цен на овощи в торговых сетях нужно добиться в ближайшие две недели. Слова депутата передаёт ТАСС.

"[Нужно] чтобы мы в течение ближайших двух недель увидели снижение [цен на овощи], чтобы это отразилось на ценниках, ещё раз повторюсь, в торговых сетях", Є сказал Турчак на совещании с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания.

Он также отметил необходимость создания комплекса мер, которые позволят избежать подобных проблем в будущем.

Турчак заявил, что "Единая Россия" готова помогать производителям и торговым сетям.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличились цены на некоторые овощи. Сильнее всего подорожала морковь (10,2%) и картофель (7%). Также резко поднялась стоимость белокочанной капусты (4,4%) и репчатого лука (1,1%).