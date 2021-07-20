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Депутат призвал добиться скорейшего снижения цен на овощи

, ИА "Амител"
Андрей Турчак предложил разработать меры, которые помогут избавиться от высоких цен в будущем
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что снижения цен на овощи в торговых сетях нужно добиться в ближайшие две недели. Слова депутата передаёт ТАСС.

"[Нужно] чтобы мы в течение ближайших двух недель увидели снижение [цен на овощи], чтобы это отразилось на ценниках, ещё раз повторюсь, в торговых сетях", Є сказал Турчак на совещании с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания.

Он также отметил необходимость создания комплекса мер, которые позволят избежать подобных проблем в будущем. 

Турчак заявил, что "Единая Россия" готова помогать производителям и торговым сетям.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличились цены на некоторые овощи. Сильнее всего подорожала морковь (10,2%) и картофель (7%). Также резко поднялась стоимость белокочанной капусты (4,4%) и репчатого лука (1,1%).

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.07.2021 11:02
Гость

Для этого надо налоговую службу обелить - а то взятки через различные ООО и фонды принимают. А кто то платит и за себя и за тех кто отмазывается от налогов, при помощи самой же налоговой!

20.07.2021 11:06
- гость -

"[Нужно] чтобы мы в течение ближайших двух недель увидели снижение [цен на овощи], чтобы это отразилось на ценниках,

интересно насколько
снижение цены на 1 коп. тоже ведь снижение )))

20.07.2021 11:13
- гость -

не овощами едиными сыт человек
да и летом вообще должны стоять копейки у всех дачи_свое

20.07.2021 11:23
Гость

Что вы уши развесили? Сейчас начнётся естественное,сезонное снижение цен на овощи,но вам,"овощам" преподнесут как заботу ер с правительством и победу над ценами.

20.07.2021 11:24
- гость -

сейчас уже урожай этого года поспеет - вот и будет снижение цен, а он будет себя пяткой в грудь бить, что он принял меры...

20.07.2021 11:30
- гость -

Понты дороже денег

20.07.2021 11:32
Гость

19 сентября не за горами.

20.07.2021 11:45
- гость -

Борьба с ценами у нас в стране это как таргетирование инфляции,
чем больше видимость борьбы тем сильнее инфляция и выше цены.

20.07.2021 11:48
- гость -

Торговые сети накручивают порядка 100%.
Вот где законодательно можно ограничить наценку.
(но они будут прогонять через пачку своих же прокладок, серией перепродаж +20% +20% +20%..., контролировать это сложнее, но тоже нужно)

20.07.2021 11:52
- гость -

Как только начинают бороться с низкими ценами то сразу подымаются цены.
вояки фиговы.

одно масло чего стоит... было 72 вмиг стало больше ста

20.07.2021 12:08
АБОРИГЕН

Ну что, более чем "достойный" результат 20-летнего засилья едра. Шли, шли, катились, катились и прикатились обратно в совок. Ничего вы не добьетесь, слишком тупые и криволапые.

20.07.2021 12:15
- гость -

Боря у тебя совок в голове застрял. Какой совок ты видишь?
где он??? алё?
даже не пахнет совком...

20.07.2021 12:19
- гость -

Всё правильно сказал депутат:надо понижать цены на продукты в целях дальнейшего повышения благосостояния трудящихся и приравненных к ним лиц.

20.07.2021 12:26
- гость -

20.07.2021 12:19
- гость -
Всё правильно

вот прав ты, цель капитализьма, это повышение благосостояние трудящихся.

20.07.2021 12:46
Лёха

Какой то ангел с Поднебесья,
Мне МРОТ урча на горб повесил.
Ценой награда не в коня,
Как шуба с барского плеча.
Не барс Шанхайский, соболя!
Я ноги еле волоча…
Поплёлся… к урнам… сгоряча.

20.07.2021 12:46
гость

дела нужны-призывов уже не надо.

20.07.2021 12:49
Аборигену

в Советском Союзе, установление цены выше госрасценок могло быстро обернуться пятилеткой в солнечном Магадане. Только не надо сейчас трындеть, что повышать не на что было.

20.07.2021 12:54
- гость -

Ну чистый популизм же.
По законам рынка и здравого смысла, чтобы товар стал дешевле - нужно его произвести больше, или уменьшить его себестоимость.
За две недели ни то, ни другое невозможно, так что это заведомо невыполнимые обещания.
Врочем, это же ЕР, о чем я.

20.07.2021 12:58
Лёха

Во-во, в порядке субсидии МРОТа можно было и подкинуть всему коллективу Магадана. А чё? Народ бы оценил. Не напрасно Андрюха приехал. А так...
Ну бабушки встретят, как полагается.

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