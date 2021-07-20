У жительницы Барнаула изъяли iPhone за кражу 40 тысяч рублей с банковской карты

В Барнауле 37-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении более 40 тысяч рублей с банковской карты, которую она потеряла. Об этом сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Как рассказала гражданка, свою карту она потеряла в неустановленном месте. Через несколько дней ей пришло SMS-уведомление о блокировании карты в связи с большим списанием денежных средств в течение четырёх часов. Всего на банковском счёте находилось 480 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 27-летняя местная жительница, которая нашла карту и рассчитывалась платёжным средством в магазинах и торговых центрах бесконтактным способом.

Правоохранители изъяли у неё iPhone в счёт возмещения ущерба. Также в отношении горожанки завели уголовное дело по статье "Кража, совершённая с банковского счёта".