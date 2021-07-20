Футболисты "Динамо Барнаул" встретятся с командой из Перми на домашнем поле 20 июля

Футболисты барнаульского "Динамо" проведут стартовый матч первенства России во вторник, 20 июля. В первом туре второго дивизиона ФНЛ команда Александра Суровцева на своём стадионе примет возрождённый "Амкар-Пермь".

Клуб с таким названием существовал в Перми с 1994 года. В 1995-м "Амкар" дебютировал на профессиональном уровне. А с 2004 по 2018 год команда играла в высшем российском дивизионе – Российской премьер-лиге.

Лучшим достижением "Амкара" стало 4-е место в чемпионате России, занятое в сезоне 2008 года. По итогам чемпионата пермяки получили право выступить в Лиге Европы. В августе 2009 года в раунде плей-офф "Амкар" встретился с лондонским "Фулхэмом". На выезде пермяки уступили со счётом 1:3, а на домашнем стадионе взяли реванш – 1:0. Однако по сумме двух игр "Амкар" проиграл (2:3) и выбыл из дальнейшей борьбы. Лондонский клуб в том розыгрыше Лиги Европы дошёл до финала турнира, где в решающей игре уступил мадридскому "Атлетико" со счётом 1:2.

"Амкар" выступал в РПЛ с 2004 года. В 2018 году клуб расформировали из-за финансовых проблем. В 2020-м "Амкар" вновь появился на футбольной карте России. В сезоне 2021/22 клуб дебютирует в ФНЛ-2.

Игра "Динамо" – "Амкар" пройдёт на барнаульском стадионе "Динамо". Начало в 18:00.