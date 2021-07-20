Росавиация отказала авиакомпаниям в допуске на перелеты в Египет

Представители Росавиации отказали авиакомпаниям в выдаче допусков на перелет на курорты Египта. Об этом сообщает ТАСС.

Всего подано более 230 заявок, в том числе от авиакомпаний Azur air, "Россия", "Уральские авиалинии", S7, Nordwind.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты.

Теперь авиакомпании смогут отправлять туда прямые рейсы, но только после того, как будет ясно, насколько сложная обстановка с коронавирусом в стране. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздерживаться от продажи туров.

Отмечалось, что ограничения действовали с 2015 года. Их ввели после того, как российский самолет А321 потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом.